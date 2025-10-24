Slušaj vest

Čekanju je došao kraj - Nikola Jokić izlazi na teren i počinje novu NBA sezonu.

U noći između četvrtka i petka (04.00) Denver Nagetsi igraju protiv Golden Stejta u gostima, a kladionice su objavile kvote za ovaj meč.

Nikola Jokić u Denver Nagetsima Foto: Joshua Gateley / Getty images / Profimedia, Ariana Ruiz / Zuma Press / Profimedia

Uloga favorita ide u ruke Golden Stejtu, te je kvota na Voriorse 1,70, ali ni Denver Nagetsi nisu bez šansi i kvota na njihovu pobedu je 2,15.

Šta vi mislite, ko će slaviti na ovom meču? Glasajte u našoj anketi i pišite nam u komentarima...

Anketa

Ko će pobediti u meču Golden Stejt - Denver?

Ne propustiteKošarkaPAO REKORD U NBA: 135 stranih igrača na startu nove sezone
profimedia0857649449.jpg
KošarkaZBOG JOKIĆA JE ŽELEO DA ODE IZ NBA, A ONDA JE POSTAO ŠAMPION! Nije mogao više da izdrži, hteo je da pobegne iz SAD - poznati košarkaš otvorio dušu i sve otkrio!
Nikola Jokić na meču Srbija - Finska Eurobasket 2025
KošarkaNIKOLA JOKIĆ KREĆE PO NBA TITULU! Startuje najbolja košarkaška liga na planeti, a ovo je sve što bi trebalo da znate o novoj sezoni!
Nikola Jokić
Košarka"JA SAM POLU SRBIN, POLU ALBANAC, SLIČAN NIKOLI JOKIĆU" O rečima čuvenog Amerikanca bruji planeta: Tvrdi da je sličan srpskom centru, a izgovara ovako nešto?!
SERBIA-JAPAN_110.JPG

 BONUS VIDEO:

Eksluzivno: Jokić objašnjava Milutinovu zašto smo ispali Izvor: Kurir