Partizan i Pariz igraju meč 6. kola Evrolige u petak od 20.30, a kladionice su objavile kvote za ovaj meč
KVOTE
KLADIONICE VERUJU U CRNO-BELE: Partizan je favorit protiv Pariza!
Slušaj vest
Košarkaši Partizana u 6. kolu Evrolige dočekuju Pariz (petak, 20.30) i, iako oslabljeni, tražiće novu pobedu.
I pored toga što crno-beli nisu kompletni, kladionice veruju u pobedu Partizana na ovom meču.
Baskonija - Partizan Foto: ADRIAN RUIZ HIERRO/EFE
Vidi galeriju
Kvota na Partizan iznosi 1,40 dok je na Pariz 2,85.
Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Glasajte u našoj anketi i pišite nam u komentarima...
Anketa
Ko će pobediti u meču Partizan - Pariz?
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši