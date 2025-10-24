Slušaj vest

Košarkaši Partizana u 6. kolu Evrolige dočekuju Pariz (petak, 20.30) i, iako oslabljeni, tražiće novu pobedu.

I pored toga što crno-beli nisu kompletni, kladionice veruju u pobedu Partizana na ovom meču.

Baskonija - Partizan Foto: ADRIAN RUIZ HIERRO/EFE

Kvota na Partizan iznosi 1,40 dok je na Pariz 2,85.

Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Glasajte u našoj anketi i pišite nam u komentarima...

Anketa

Ko će pobediti u meču Partizan - Pariz?

