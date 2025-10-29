Hapoel i Partizan u sredu od 19 časova u Sofiji igraju meč 7. kola Evrolige, a kladionice su objavile kvote za ovaj meč
PARTIZAN JE AUTSAJDER PROTIV HAPOELA! Kladionice su jasne: Crno-belima se ne daju velike šanse!
Košarkaši Partizana u sedmom kolu Evrolige gostovaće Hapoelu iz Tel Aviva, ali na neutralnom terenu u Sofiji (sreda, 19.00).
Kladionice su objavile kvote za ovaj meč i uloga favorita ide u ruke izrealskom timu. Kvota na trijumf Hapoela iznosi 1,30 dok je na pobedu Partizana čak 3,30.
Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Glasajte u našoj anketi i pišite nam u komentarima...
