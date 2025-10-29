Slušaj vest

Košarkaši Partizana u sedmom kolu Evrolige gostovaće Hapoelu iz Tel Aviva, ali na neutralnom terenu u Sofiji (sreda, 19.00).

Kladionice su objavile kvote za ovaj meč i uloga favorita ide u ruke izrealskom timu. Kvota na trijumf Hapoela iznosi 1,30 dok je na pobedu Partizana čak 3,30.

Partizan - Pariz Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com

Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Glasajte u našoj anketi i pišite nam u komentarima...

Anketa

Ko će slaviti u meču Hapoel - Partizan?

Ne propustiteEvroligaOBRADOVIĆ SAOPŠTIO DOBRE I LOŠE VESTI PRED GOSTOVANJE NAJBOLJOJ EKIPI EVROLIGE! Trener Partizana otkrio komplikovanu situaciju u timu
PARTIZAN-ARMANI_53.jpg
EvroligaOGLASIO SE PARTIZAN ZBOG HAOSA NA MEČU PROTIV PARIZA: Crno-beli izdali saopštenje zbog tuče na tribinama
Tuča na utakmici Partizan - Pariz
KošarkaGROBARI U TRANSU - PARTIZAN DOBIO BRUTALNO POJAČANJE PRED HAPOEL! Konačno vesti kakve su Željko Obradović i navijači čekali!
PARTIZAN-CEDEVITA_13.JPG
KošarkaNOVO POJAČANJE ISKRENO O DOLASKU U PARTIZAN! Otvorio je dušu, novi "miljenik "grobara je tu!
partizan-paris-493281.JPG

 BONUS VIDEO:

Izlazak košarkaša Partizana Izvor: Kurir