Makabi i Crvena zvezda igraju meč osmog kola Evrolige u četvrtak od 20.05 u dvorani "Aleksandar Nikolić", a kladionice su objavile kvote za ovaj meč
EVROLIGA
ČEKA NAS DRAMA U "PIONIRU": Ko će pobediti, Makabi ili Zvezda?! Ni kladionice ne mogu da nađu favorita!
Slušaj vest
Košarkaši Crvene zvezde meč osmog kola Evrolige protiv Makabija iz Tel Aviva igraju u četvrtak od 20.05 u beogradskoj hali "Aleksandar Nikolić" i žele da nastave sa pobedama.
Kladionice su objavile kvote za ovaj meč i ako je njima verovati - čeka nas velika drama u "Pioniru". Ni kladionice ne mogu da nađu favorita i dale su izjednačene kvote za ovaj meč. Kvota na trijumf Crvene zvezde je 1,90, a ista tolika kvota je i na pobedu Makabija iz Tel Aviva!
Nikola Kalinić protiv Makabija Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
Vidi galeriju
Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Glasajte u našoj anketi i pišite nam u komentarima...
Anketa
Ko će slaviti u meču Makabi - Crvena zvezda?
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši