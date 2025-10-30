Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde meč osmog kola Evrolige protiv Makabija iz Tel Aviva igraju u četvrtak od 20.05 u beogradskoj hali "Aleksandar Nikolić" i žele da nastave sa pobedama.

Kladionice su objavile kvote za ovaj meč i ako je njima verovati - čeka nas velika drama u "Pioniru". Ni kladionice ne mogu da nađu favorita i dale su izjednačene kvote za ovaj meč. Kvota na trijumf Crvene zvezde je 1,90, a ista tolika kvota je i na pobedu Makabija iz Tel Aviva!

Nikola Kalinić protiv Makabija Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Glasajte u našoj anketi i pišite nam u komentarima...

Anketa

Ko će slaviti u meču Makabi - Crvena zvezda?

Ne propustiteEvroliga"NIJE ŠUTER, IAKO SEBE UBEĐUJE DA JESTE! NIJE TO DOVOLJNO ZA BOLJI REZULTAT ZVEZDE" Čuveni trener bez dlake na jeziku o košarkašu Zvezde! Ponovo je digao glas!
zvezda-realmadrid-451432.JPG
Evroliga"MALO JE CIRKUZANTSKI, ALI TO JE NJEGOV IMIDŽ" Vlade Đurović posle novog trijumfa Zvezde pričao o ljubimcu navijača: On je takav, ne možeš da mu kažeš...
2024-12-13 19_32_47-ARENA STUDIO, PLEJ-OF ABA LIGE (posle pete utakmice)_ Gosti Vlade Đurović i Drag.jpg
EvroligaKLUB 500! Veliki jubilej Ognjena Dobrića u Crvenoj zvezdi!
Ognjen Dobrić
EvroligaDEFANZIVNA KLINIKA - OPROBANI RECEPT ZA USPEH: Zvezda za kratko vreme od prežaljene ekipe postala kaznena ekspedicija...
KK Crvena zvezda

 BONUS VIDEO:

Crvena zvezda predstavila NBA pojačanje tokom meča sa Asvelom Izvor: Kurir