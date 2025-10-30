Košarkaši Crvene zvezde meč osmog kola Evrolige protiv Makabija iz Tel Aviva igraju u četvrtak od 20.05 u beogradskoj hali "Aleksandar Nikolić" i žele da nastave sa pobedama.

Kladionice su objavile kvote za ovaj meč i ako je njima verovati - čeka nas velika drama u "Pioniru". Ni kladionice ne mogu da nađu favorita i dale su izjednačene kvote za ovaj meč. Kvota na trijumf Crvene zvezde je 1,90, a ista tolika kvota je i na pobedu Makabija iz Tel Aviva!