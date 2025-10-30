Vojvodina i Crvena zvezda u Novom Sadu igraju zaostali meč trećeg kola Super lige Srbije (četvrtak, 18.00), a kladionice su objavile kvote za ovaj meč
SUPER LIGA SRBIJE
KO ĆE SLAVITI U NOVOM SADU?! Zvezda je favorit, ali ni Vojvodina nije bez šansi...
Fudbaleri Crvene zvezde posle dva meča bez pobede i postignutog gola, gostuju Vojvodini u Novom Sadu u zaostalom meču trećeg kola Super lige Srbije (četvrtak, 18.00) i nema dileme da nas čeka drama i neizvesna utakmica.
Kladionice su objavile kvote za ovaj meč i uloga favorita ide u ruke Zvezdi, te je kvota na trijumf crveno-belih iz Beograda 1,50. Ipak, ni Vojvodina nije bez svojih šansi, te je kvota na njih 6,50, dok je na nerešen ishod 4,30.
Aleksandar Katai na meču Vojvodina - Crvena zvezda Foto: Srdjan Stevanovic ©/2024 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Glasajte u našoj anketi i pišite nam u komentarima...
Ko će slaviti u meču Vojvodina - Crvena zvezda?
