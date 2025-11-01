Slušaj vest

Danas od 18 sati, fudbaleri Partizana u sklopu 14. kola Super lige Srbije gostuju Čukaričkom na Banovom brdu.

Partizan na drugom mestu Super lige Srbije ima 31 bod, a isti učinak ima i prvoplasirana Crvena zvezda. Čukarički se nalazi na sedmom mestu sa 18 bodova.

Čukarički - Partizan, Super liga Srbije Foto: @starsport

Televizijski prenos obezbeđen je na kanalu Arena Sport Premium 1, dok tekstualni prenos možete pratiti putem lajv bloga na sajtu Kurira.

Kladionice su ulogu favorita prepustile ekipi iz Humske ulice, te je kvota na pobedu Partizana 1.85, dok se trijumf domaćeg sastava plaća koeficijentom 4.50.

Ne propustiteFudbalBLAGOJEVIĆ PRED GOSTOVANJE NA BRDU GOVORIO O ŠOKANTNOJ ELIMINACIJI PARTIZANA IZ KUPA SRBIJE: "Čukarički je ekipa koja je doživela sličnu sudbinu kao što smo mi"
Trener Srđan Blagojević na utakmici Partizan - Oleksandrija
FudbalGINULI SMO JEDNI ZA DRUGE! SAMO TAKO SMO MOGLI DA POBEDIMO PARTIZAN: Junak senzacije iz Šapca Mitar Ergelaš otvorio dušu za Kurir posle ogromnog uspeha!
FudbalFK PARTIZAN DONEO ODLUKU POSLE TEŠKE BLAMAŽE U KUPU SRBIJE! Poznato je da li Srđan Blagojević ostaje trener crno-belih nakon šokantnog poraza od Mačve!
Srđan Blagojević
Fudbal"KATASTROFA! NEMA OPRAVDANJA! OVO JE OZBILJAN UDARAC!" Rasim Ljajić za Kurir otvorio dušu posle ispadanja Partizana iz Kupa: Poslao je poruku i Zvezdi!
PARTIZAN-PRESS_24.JPG

Marko Docić gol Partizanu Izvor: TV Arena sport