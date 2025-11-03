Slušaj vest

Košarkaši Partizana će u danas od 17 časova na gostujućem terenu igrati protiv Dubaija, u utakmici petog kola Grupe A regionalne ABA lige.

Partizan i Dubai su jedine dve neporažene ekipe u Grupi A u dosadašnjem delu sezone. Oba tima imaju po četiri pobede, beogradski crno-beli su drugi na tabeli, dok je Dubai prvi.

Dubai - Partizan, 1. kolo Evrolige Foto: KK PARTIZAN

Kladionice su ulogu favorita prepustile domaćoj ekipi, te je kvota na pobedu Dubaija 1.70, dok se trijumf beogradskog tima plaća koeficijentom 2.50.

Prvi ovosezonski duel ova dva tima odigran je 30. septembra u Ujedinjenim Arapskim Emiratima u okviru prvog kola Evrolige, a Dubai je u njemu pobedio 89:76.

Današnju utakmicu možete da gledate na kanalu Arena Sport Preimum 1, dok tekstualni prenos meča možete pratiti putem lajv bloga na našem sajtu.

