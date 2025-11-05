Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde većeras od 20 časova u Beogradu dočekuju Panatinaikos, u utakmici devetog kola Evrolige.

Direktan televizijski prenos obezbeđen je na kanalu Arena Sport Premium 1, dok tekstualni prenos utakmice možete pratiti putem lajv-bloga na našem sajtu.

Spartak - Crvena zvezda Foto: Spartak / Aleksandar Secerov

Crveno-beli su nakon šest uzastopnih trijumfa u Evroligi drugi na tabeli sa skorom 6/2, dok je Panatinaikos sedmi sa pet pobeda i tri poraza.

Prema kladionicama, favorit na večerašnjem meču je Crvena zvezda, te je kvota na pobedu Beograđa 1.80, dok se trijumf grčke ekipe 2.40.

FENER-ZVEZDA_118.JPG

Trening KK Crvena zvezda pred Panatinaikos Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić