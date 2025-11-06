Slušaj vest

Srpski teniser Novak Đoković obezbedio je plasman u četvrtfinale turnira u Atini pošto je slavio nad Čileancem Alehandrom Tabilom, a u borbi za polufinale igraće protiv Nuna Boržeša.

Srbin i Portugalac će na teren u četvrtak ne pre 17.00 časova po sredoevropskom vremenu.

Novak je apsolutni favorit prema kladionicama, te je kvota na njegovu pobedu svega 1.20, dok se trijumf Boržeša plaća koeficijentom 5.40.

Teniski turnir u Atini. Foto: COSTAS BALTAS / AFP / Profimedia

Nikada pre Đoković nije igrao protiv Boržeša, koji trenutno zauzima 47. mesto na ATP svetskoj rang listi.

Ukoliko Novak opravda ulogu favorita i prođe u polufinale, tamo ga čeka neko od sledeće četvrtorice igrača: Brendon Nakašima, Markos Điron, Janik Hanfman ili Vit Kopriva.

