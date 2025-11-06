Novak je apsolutni favorit.
Kvota
HOĆE LI SE NOVAK PROŠETATI DO POLUFINALA? Kladionice otpisale Đokovićevog rivala! Pogledajte kakve su kvote za današnji meč!
Slušaj vest
Srpski teniser Novak Đoković obezbedio je plasman u četvrtfinale turnira u Atini pošto je slavio nad Čileancem Alehandrom Tabilom, a u borbi za polufinale igraće protiv Nuna Boržeša.
Srbin i Portugalac će na teren u četvrtak ne pre 17.00 časova po sredoevropskom vremenu.
Novak je apsolutni favorit prema kladionicama, te je kvota na njegovu pobedu svega 1.20, dok se trijumf Boržeša plaća koeficijentom 5.40.
Teniski turnir u Atini. Foto: COSTAS BALTAS / AFP / Profimedia
Vidi galeriju
Nikada pre Đoković nije igrao protiv Boržeša, koji trenutno zauzima 47. mesto na ATP svetskoj rang listi.
Ukoliko Novak opravda ulogu favorita i prođe u polufinale, tamo ga čeka neko od sledeće četvrtorice igrača: Brendon Nakašima, Markos Điron, Janik Hanfman ili Vit Kopriva.
Reaguj
Komentariši