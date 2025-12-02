Slušaj vest

Ženska rukometna reprezentacija Srbije u utorak od 15.30 igra veoma važan meč na Svetskom prvenstvu.

Protivnik je selekcija Španije i naše devojke će morati do trijumfa kako bi zadržale šanse za plasman u narednu rundu.

Rukometašice Srbije imaju ulogu autsajdera na ovom meču i kvota na pobedu Srpkinja iznosi čak četiri. Kvota na nerešen ishod je 8,50 dok je na trijumf Španije 1,35.

Šta vi mislite, ko će slaviti u ovoj utakmici? Glasajte u našoj anketi i pišite nam u komentarima...

Anketa Ko će pobediti u meču rukometašica Srbije i Španije? Španija 72.73% Srbija 27.27% Biće nerešeno 0%

