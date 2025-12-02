Srbija i Španija igraju prvi meč drugog kruga Svetskog prvenstva u utorak od 15.30, a kladionice su objavile kvote za ovaj meč
SVETSKO PRVENSTVO ZA RUKOMETAŠICE
SRBIJA JE AUTSAJDER, ALI... Kladionice objavile kvote: Naše rukometašice čeka težak zadatak protiv Španije!
Ženska rukometna reprezentacija Srbije u utorak od 15.30 igra veoma važan meč na Svetskom prvenstvu.
Protivnik je selekcija Španije i naše devojke će morati do trijumfa kako bi zadržale šanse za plasman u narednu rundu.
Rukometašice Srbije imaju ulogu autsajdera na ovom meču i kvota na pobedu Srpkinja iznosi čak četiri. Kvota na nerešen ishod je 8,50 dok je na trijumf Španije 1,35.
Šta vi mislite, ko će slaviti u ovoj utakmici? Glasajte u našoj anketi i pišite nam u komentarima...
Anketa
Ko će pobediti u meču rukometašica Srbije i Španije?
