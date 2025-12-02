Slušaj vest

Ženska rukometna reprezentacija Srbije u utorak od 15.30 igra veoma važan meč na Svetskom prvenstvu.

Protivnik je selekcija Španije i naše devojke će morati do trijumfa kako bi zadržale šanse za plasman u narednu rundu.

Rukometašice Srbije imaju ulogu autsajdera na ovom meču i kvota na pobedu Srpkinja iznosi čak četiri. Kvota na nerešen ishod je 8,50 dok je na trijumf Španije 1,35.

Šta vi mislite, ko će slaviti u ovoj utakmici? Glasajte u našoj anketi i pišite nam u komentarima...

Anketa

Ko će pobediti u meču rukometašica Srbije i Španije?

Ne propustiteOstali sportoviRUKOMETAŠICE IGRAJU VEOMA VAŽAN MEČ NA SVETSKOM PRVENSTVU: Evo gde možete gledati direktan prenos utakmice Srbija - Španija
Rukometašice Srbije
Ostali sportoviPROTIV ŠPANIJE KLJUČNA UTAKMICA! Jovović: Moramo da zaboravimo meč sa Nemačkom i budemo opet pravi tim
Rukometašice Srbije
Ostali sportoviNAŠE RUKOMETAŠICE NESPREMNE ZA GRUBE NEMICE! Selektor otkrio uzrok prvog poraza na Svetskom prvenstvu
Hose Ignasio Prades
Ostali sportoviRUKOMETAŠICE PROTIV DOMAĆINA ZA PRVO MESTO U GRUPI! Srpkinje žele senzaciju: One su pod pritiskom - verujem da možemo da iznenadimo!
Rukometašice Srbije

 BONUS VIDEO:

RK Partizan, Grobari, AEK, Rukomet Izvor: Kurir