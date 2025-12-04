Slušaj vest

Utakmica crno-belih protiv ekipe iz Minhena počeće u 20.45 časova, a Partizanu je dodeljena uloga favorita.

Crno-beli u 14. rundu takmičenja ulaze sa učinkom od četiri pobede i devet poraza, a Bajern sa pobedom više i porazom manje.

U prethodnom kolu srpski predstavnik je izgubio na gostovanju Panatinaikosu dok je nemačka ekipa poražena u gostima od Valensije.

Kvota na pobedu Partizana je 1,70, dok je za "dvojku", odnosno trijumf Bajerna, određena kvota 2,55.

