Košarkaši Partizana će u 14. kolu Evrolige biti domaćin Bajernu.
POZNATE KVOTE
PARTIZAN FAVORIT U EVROLIGI! Crno-bele čeka težak zadatak, ali u Beogradu su i dalje glavni!
Slušaj vest
Utakmica crno-belih protiv ekipe iz Minhena počeće u 20.45 časova, a Partizanu je dodeljena uloga favorita.
Crno-beli u 14. rundu takmičenja ulaze sa učinkom od četiri pobede i devet poraza, a Bajern sa pobedom više i porazom manje.
U prethodnom kolu srpski predstavnik je izgubio na gostovanju Panatinaikosu dok je nemačka ekipa poražena u gostima od Valensije.
Panatinaikos - Partizan Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT
Vidi galeriju
Kvota na pobedu Partizana je 1,70, dok je za "dvojku", odnosno trijumf Bajerna, određena kvota 2,55.
Bonus video:
Reaguj
Komentariši