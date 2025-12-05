Slušaj vest

Nadaju se crveno-beli i njihovi navijači da će ekipa Saše Obradovića nastaviti fenomenalnu seriju na domaćem terenu.

Zvezda je kao domaćin vezala 10 pobeda u oba takmičenja koja trenutno igra, a sedam trijumfa kada je reč o utakmicama u Evroligi.

Beogradska arena je rasprodata u rekordnih šest minuta za meč protiv Barselone što znači da će srpski predstavnik uz veliku podršku krcatih tribina pokušati da dođe do još jednog trijumfa.

Zvezda je u prethodnom kolu pobedila Olimpijakos u srpskoj predstonici, a Barselona je kao domaćin pobedila Asvel.

U 14. kolo crveno-beli su ušli sa vrha tabela sa učinkom od devet pobeda i četir i poraza dok je gost trenutno na učinku od osam pobeda i pet poraza.

Kladionice smatraju da je Crvena zvezda favorit za pobedu u ovoj utakmici. Kvota na trijumf Zvezde je 1,60, a na pobedu gostiju 2,55.

