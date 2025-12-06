Kvote za današnji meč...
NAŠE RUKOMETAŠICE DOBILE OGROMAN MOTIV PRED MEČ SA CRNOM GOROM! Ovo je mnoge iznenadilo!
Rukometašice Srbije sastaju se sa Crnom Gorom u odlučujućem meču grupe 2 za plasman u četvrtfinale Svetskog prvenstva.
Iz ove grupe plasman je već obezbedila Nemačka sa maksimalnih osam bodova.
Prema kladionicama, uloga favorita je pripala rukometašicama Crne Gore, te je kvota na njihovu pobedu 1.55, dok se trijumf naših rukometašica plaća koeficijentom 2.95.
Srbija trenutno ima pet bodova ispred Crne Gore i Španije koje imaju po četiri boda.
To znači da Srbiji u zadnjem kolu odgovara i remi protiv Crnogorki, jer imaju bolji međusobni skor od Španije koja se sastaje sa prvoplasiranom Nemačkom.
