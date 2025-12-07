Radnički iz Kragujevca i Partizan u nedelju od 15 časova igraju meč 18. kola Super lige Srbije, a kladionice su objavile kvote za ovu utakmicu
Kvota
CRNO-BELI BLAGI FAVORITI U KRAGUJEVCU! Kladionice su jasne: Čeka nas drama na meču Radnički - Partizan
Slušaj vest
Fudbaleri Partizana gostovaće Radničkom na "Čika Dači" (nedelja, 15.00) u meču 18. kola Super lige Srbije, a kladionice su objavile kvote za ovaj susret.
Bukmejkeri očekuju dramu u Kragujevcu i ulogu blagog favorita daju crno-belima. Kvota na trijumf crno-belih iznosi tačno dva. Na pobedu Radničkog kvota je 3,70, a na nerešen ishod 3,50.
Šta vi mislite, ko će slaviti u ovoj utakmici? Glasajte u našoj anketi i pišite nam u komentarima...
Anketa
Ko će pobediti u meču Radnički Kragujevac - Partizan?
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši