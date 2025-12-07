Slušaj vest

Fudbaleri Partizana gostovaće Radničkom na "Čika Dači" (nedelja, 15.00) u meču 18. kola Super lige Srbije, a kladionice su objavile kvote za ovaj susret.

Bukmejkeri očekuju dramu u Kragujevcu i ulogu blagog favorita daju crno-belima. Kvota na trijumf crno-belih iznosi tačno dva. Na pobedu Radničkog kvota je 3,70, a na nerešen ishod 3,50.

Šta vi mislite, ko će slaviti u ovoj utakmici? Glasajte u našoj anketi i pišite nam u komentarima...

Anketa

Ko će pobediti u meču Radnički Kragujevac - Partizan?

