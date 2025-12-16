Prema kladionicama Hapoel je favorit.
IMA LI ZVEZDA ŠANSI PROTIV LIDERA EVROLIGE?! Crveno-beli na paklenom gostovanju, pogledajte kakve su kvote pred večerašnju utakmicu!
Košarkaši Crvene zvezde gostuju Hapoelu iz Tel Aviva, lideru Evrolige, u meču 16. kola.
Zvezda je vezala dva poraza u Evroligi, a poslednji je bio od večitog rivala, Partizana, u petak.
Sa druge strane Hapoel je na učinku od 11-4, dok Zvezda ima 9-6.
Kladionice su ulogu favorita prepustile Hapoelu, te je kvota na njih 1.40, dok se trijumf crveno-belih plaća koeficijentom 3.60.
Prenos utakmice Hapoel - Crvena zvezda možete gledati uživo na TV Arena sport premium 1 kanalu.
