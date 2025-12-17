Slušaj vest

Košarkaši Partizana dočekuju Virtus od 20.30 u meču 16. kola Evrolige.

Crno-beli su u nizu od četiri vezane pobede i protiv Virtusa će pokušati da upišu i treći evroligaški trijumf u nizu.

KK Partizan - Bajern Minhen (14. kolo Evrolige) Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com

Kladionice su ulogu favorita prepustile Partizanu, te je kvota na pobedu Parnog valjka 1.60, dok se trijumf Virtusa plaća koeficijentom 2.85.

Partizan je trenutno na učinku od 6-9, dok Virtus ima skor 7-8.

PARTIZAN-BARCELONA_119.JPG
dsdsdsdsds.jpg
Ife Lundberg Crvena zvezda
PARTIZAN-ZVEZDA_85.JPG

Trening KK Partizan pred Bajern Izvor: MONDO