CRNO-BELI PROTIV VIRTUSA JURE TREĆU UZASTOPNU POBEDU U EVROLIGI! Partizan je večeras favorit, pogledajte kakve su kvote pred spektakl u Areni!
Crno-beli su u nizu od četiri vezane pobede i protiv Virtusa će pokušati da upišu i treći evroligaški trijumf u nizu.
KK Partizan - Bajern Minhen (14. kolo Evrolige) Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com
Kladionice su ulogu favorita prepustile Partizanu, te je kvota na pobedu Parnog valjka 1.60, dok se trijumf Virtusa plaća koeficijentom 2.85.
Partizan je trenutno na učinku od 6-9, dok Virtus ima skor 7-8.
