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Konor Mekgregor jedan je od najvećih MMA boraca i zvezda koje je UFC imao.

Irac Konor Mekgregor i dalje uživa status legende u UFC, a njegov karakter i temperament uslovili su da sa mnogim moćnim ljudima, ali i prijateljima ne izgradi uzajamno poverenje.

Konor Mekgregor tokom treninga Foto: Printskrin/Instagram

Zaratili prijatelji

Jedan od onih koji je osetio negativu od strane Konora Mekgregora jeste i Artjom Lobov, njegov nekadašnji prijatelj i saradnik. Irac i Rus imaju dug istorijat protkan prijateljstvom, ali i zategnutim odnosima.

Artjom Lobov "The Russian Hammer" oglasio se nedavno na društvenim mrežama, iznevši niz novih optužbi na račun bivšeg prijatelja Konora Mekgregora.

- Nije mario za bilo koga. Zaje*ao je svog trenera i sve svoje najbliže prijatelje, Lija, Dereka, Gerija Vegasa, Čarlija, mene. Kao i mnoge druge. Rukovao se i postizao dogovore u vezi sa različitim poslovima koje smo mu mi dovodili. Novac je stizao, ali on nije isplaćivao ono što je bilo obećano - napisao je Lobov i nastavio:

Artjom Lobov ruski MMA borac Foto: Printskrin/Instagram

Poroci i narkotici krivi za sve

- A, onda je gadno nasamaren u vezi sa ugovorom za svoj viski, koji sam ja dogovorio, a njegov menadžer Odi pokrao je i njega i mene. Pokazao sam mu neverojatnu odanost. To ne govorim olako, pogotovo kao čovek od 40 godina.

- Za borbu protiv Mejvedera dobio je 100 miliona. A, koliko je dobio Džon? Sto hiljada, ako i toliko. Dogovor je bio da dobije pet odsto, ali taj mu postotak nikada nije isplaćen ni za jednu njegovu borbu.

- Otpustio je svog najboljeg prijatelja Dereka, oca troje dece, samo nekoliko nedelja pre Božića jer je ovaj rekao nešto što se Konoru nije svidelo. Liju, osnivaču i direktoru Meklifa, godinama je plaćao 500 evra nedeljno, i to bruto. Dogovorio se sa Džerijem da će mu na početku priprema isplatiti 10.000, a još 10.000 na kraju. Taj drugi deo nikada nije isplatio. A to je samo nekoliko primera.

- Nekada smo se svi zajedno okupljali i pitali se, zašto se tako ponaša prema nama. Na kraju smo zaključili da droga i alkohol izvlače iz njega ono najgore. Trezan Konor nikada se ne bi tako odnosio prema ljudima koje smatra svojom braćom.

- Konor mi je bio poput brata. Voleo sam ga kao sebe. Cela istina i sve činjenice, pre ili kasnije izaći će na videlo. Alkohol, droge i izostanak odgovornosti za vlastite postupke - upravo su to uzroci svih problema u njegovom životu. Naravno, sve navedeno samo su moje pretpostavke - napisao je Lobov putem svog X profila.

Zajedno udarili na Habiba

Konor Mekgregor, ni njegovi pravni zastupnici zasad nisu komentarisali navode Artjoma Lobova.

Da podsetimo, Artjom Lobov i Konor Mekgregor svojevremeno su se povezali kroz zajedničke treninge u istoj dvorani "SBG Ireland" u Dablinu. "The Russian Hammer" s vremenom je postao jedan od Konorovih najbližih prijatelja i trening-partnera. Trenirao je sa njim i pomogao mu u pripremama, bio deo njegova najužeg kruga saradnika za vreme uspona prema dvostrukoj UFC kruni i globalnoj slavi.

Konor Mekgregor je sa druge strane Lobova takođe smatrao svojim bratom i isticao odanost koja vlada među njima, a jedan od najpoznatijih i najupečatljivijih primera njihovog uzajamnog poverenja dogodio se 2018. godine. Pre UFC 223 Lobov je imao verbalni sukob sa Habibom Nurmagomedovom. Dagestanac je sa članovima svoga tima, presreo Lobova u hotelu, a snimak koji je ubrzo postao viralan pokazuje kako Nurmagomedov udara Artjoma po glavi.

1/10 Vidi galeriju Konor Mekgregor Foto: Printskrin/Instagram

Konor završio u zatvoru

Konor Mekgregor je to doživio kao napad na svog prijatelja i nekoliko dana kasnije odleteo je u Njujork sa grupom ljudi, te napao autobus u kojem se nalazio Habib Nurmadomedov, bacivši kolica za prevoz opreme na autobus. Epilog posle svega bilo je razbijeno staklo na autobisu, zbog čega su povređeni Majkl Čajs i Raja Borga, pa su obojica otkazali borbe. Irac je uhapšen, a taj događaj bio je svojevrsna uvertira za njegov kasniji okršaj sa Nurmagomedovom.

Prijateljstvo Mekgregora i Lobova puklo je zbog novca. Sve se prekinulo zbog irskog viskija "Proper No. Twelve", koji je postao veoma uspešan. Lobov tvrdi da je upravo on zaslužan za početnu ideju. Prema njegovoj verziji priče, Konor ga je pitao za savet oko pokretanja alkoholnog brenda, a on mu je predložio da umesto votke naprave viski. Kaže da je uradio prezentaciju i pomogao da se sastavi poslovna ponuda. Tvrdi, takođe da su se njih dvojica u dvorani "SBG" 2017. godine rukovali i dogovorili da će dobiti pet odsto od buduće prodaje brenda.

Konor Mekgregor nije komentarisao navode bivšeg prijatelja Foto: Printskrin/Instagram

Novac od viskija sve pokvario

A onda je posao postao ogroman. Godine 2021. Mekgregor i njegovi poslovni partneri prodali su svoj udeo u "Proper No. Twelve" kompaniji "Proximo Spirits". Vrednost transakcije za prodani udeo iznosila je oko 600 miliona dolara. Lobov tvrdi da mu nikada nije isplaćen dogovoreni postotak. Mekgregorova strana odbacila je tvrdnju da je postojao takav dogovor. Irac je priznao da je Lobovu ponudio 1.000.000 dolara kao priznanje za njegov doprinos poslu, ali Lobov je tu ponudu odbio jer je smatrao da mu pripada dogovorenih pet procenata.

Usledio je sudski proces, odnosno tužba od strane Artjoma Lobova, a posle četiri godine došlo je do nagodbe čiji finansijski uslovi nikada nisu objavljeni. Iako je pravni spor rešen, odnos dvojice bivših prijatelja trajno je i nepovratno, narušen.