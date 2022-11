SADA JE MNOGO JASNIJE: Nedić otklonio VELIKU dilemu - evo zbog čega je juče od svih igrača na klupi baš Jović dobio žuti karton!

Posle utakmice sa Kamerunom, kada se sve sabere i oduzme, za suđenje možemo reći da je bilo na veoma zavidnom nivou.

Većih grešaka nije bilo, međutim dogodila se jedna situacija koja mnogima "na prvu" nije bila jasna.

Naime, iako nije igrao na utakmici, srpski napadač Luka Jović dobio je žuti karton. Neretko se dešava da fudbaleri sa klupe za rezervne igrače dobiju javnu opomenu, ali sada se postavlja pitanje:

- Zbog čega baš Jović od svih igrača?

Odgovor na to pitanje dao nam je sudijski ekspert Dejan Nedić, koji je u analizi na RTS-u objasnio da je u pitanju stvar odluke, odnosno procena ko je prvi utrčao na teren kod proslave gola.

- Propozicije kažu da se za tako nešto dobija javna opomena. A pošto su svi ili skoro svi sa klupe uleteli na teren, nemoguće je svakom dati karton, niti je to po propozicijama, već sudija odlučuje kojem pojedincu će dodeliti javnu opomenu. To je stvar odluke, procena ko je prvi utrčao na teren ili ko je bio najviše do izražaja prilikom takve radosti ili ko se nesportski najviše poneo - nešto od toga. Sudija iz Ujedinjenih Arapskih Amirata je procenio da je Jović od osvih najviše zaslužio karton, ali sada ne znamo kojim kriterijum se vodio. Možda je i napamet dao, čisto da bi nekom dao - pojasnio je Nedić.