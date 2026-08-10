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Svetsko prvenstvo u vaterpolu za igrače do 16 godina (U16) ostat će upamćeno ne po majstorijama u bazenu, već po radikalnom i izuzetno kontroverznom eksperimentu Svetske federacije vodenih sportova (World Aquatics).

Umesto tradicionalnog i svima jasnog sistema, gde pobeda donosi tri boda, a poraz nula, uvedena je matematička formula zasnovana na takozvanom TPI indeksu (Tournament Performance Index). Algoritam, inspirisan novim formatom fudbalske Lige šampiona i šahovskim Elo sistemom, pretvorio je šampionat u pravu statističku zbrku i izazvao ogroman bes saveza, trenera i navijača, koji su ovaj format s pravom prozvali "sportskim zločinom".

Kako je funkcionisala "magična formula"?

Format takmičenja obuhvatio je svih 36 reprezentacija na jednoj, zajedničkoj tabeli. Svaki tim je odigrao po četiri meča protiv različitih rivala (izvučenih na osnovu šešira i ranga), a osam ekipa sa najvećim TPI prosekom izborilo je direktan plasman u četvrtfinale.

Svaki pojedinačni meč vrednovan je na osnovu posebnog indeksa koji je zavisio od tri ključna faktora:

Ishoda meča: Pobeda, poraz ili trijumf/poraz nakon peteraca.

Gol-razlike: Uz ograničenje maksimalne razlike (najčešće do +8) kako bi se sprečilo preterano "nabijanje" rezultata protiv autsajdera.

Snage protivnika: Koja se računala na osnovu zvanične svetske rang-liste i Elo rejtinga pre početka turnira.

Apsurdi u bazenu: Pobeđuješ, a ispadaš!

Upravo je treća stavka, rejting protivnika, dovela do bizarnih i apsurdnih situacija u kojima su rezultati ostvareni u samom bazenu postali potpuno nebitni u poređenju sa onim što "kaže računar".

Paradoks Crne Gore: Reprezentacija Crne Gore je prvu fazu završila sa tri čiste pobede i jednim jedinim porazom na peterce (čime je na papiru izgubila svega 20% bodova). Međutim, zbog lošeg TPI indeksa zauzela je tek 17. mesto i ostala bez borbe za medalje!

Nemačka ispred rivala od kog je izgubila: Reprezentacija Nemačke je u grupi pretrpela poraze i od SAD i od Crne Gore, ali je na tabeli završila iznad Crnogoraca (14. mesto naspram 17. mesta) samo zato što su njeni protivnici statistički imali veći istorijski rejting.

Slučaj Rusije i "kazna" za Grčku: Zbog pauze u međunarodnim takmičenjima, više nego kvalitetna selekcija Rusije bila je rangirana na samom dnu zvanične liste. Kada je Grčka izgubila od Rusa, formula je to prepoznala kao "poraz od najgoreg autsajdera" i drastično srozala TPI bodove Grčkoj. Tako su Grci ostali bez top 8 društva, iako su na turniru savladali velesile poput Španije i Mađarske.

Nelogične vrednosti: Ubedljiva pobeda Mađarske protiv slabašne Malezije (18:3) donela je više TPI poena nego što je Hrvatska dobila za dominantan trijumf nad izuzetno jakom Gruzijom (20:4).

Srbija jača od algoritma - bronza sija zlatnim sjajem

Iako je sistem bio potpuno konfuzan, nepravedan i demotivišući za mlade vaterpoliste, reprezentacija Srbije pokazala je šampionski karakter.

Naši momci su uspeli da savladaju sve matematičke i bazenske prepreke, prebrode haotični format i na kraju se okite bronzanom medaljom, savladavši selekciju SAD nakon uzbudljive serije peteraca.

Foto: Srpski vaterpolo savez

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