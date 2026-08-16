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Srpska atletičarka Adriana Vilagoš nastupa u finalu Evropskog prvenstva u bacanju koplja. Finale počinje od 20.55 časova.

Vilagoš se sa prethodna dva kontinentalna šampionata vraćala sa srebrnom medaljom. Druga je bila u Rimu 2024. i Minhenu 2022.

Ove sezone najbolji rezultat na Starom kontinentu ostvarila je Sigrid Borge iz Norveške koja je bacala 65 metara. Vilagoš je tokom ove godine dobacila do 63.83, što je drugi rezultat u Evropi.

Podsećamo, najuspešnija u kvalifikacijama u Birmingemu bila je Leoni Higli, koja je sa 62.33 metara zabeležila i nacionalni rekord Švajcarske. Druga je bila Nemica Julija Ulberiht sa 60.86.

Preko 60 metara u preliminarnoj rundi su bacale još Hrvatica Sara Kolak (60.82) i Turkinja Esra Turkmen (60.43).

Vilagoš je u poslednjoj seriji bacila 57.25 i taj hitac doneo joj je deseto mesto i plasman u finale.