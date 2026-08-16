IDEMO, ADRIANA: Vilagoš bacila 54.02 u prvoj seriji
Srpska atletičarka Adriana Vilagoš nastupa u finalu Evropskog prvenstva u bacanju koplja. Finale počinje od 20.55 časova.
Vilagoš se sa prethodna dva kontinentalna šampionata vraćala sa srebrnom medaljom. Druga je bila u Rimu 2024. i Minhenu 2022.
Ove sezone najbolji rezultat na Starom kontinentu ostvarila je Sigrid Borge iz Norveške koja je bacala 65 metara. Vilagoš je tokom ove godine dobacila do 63.83, što je drugi rezultat u Evropi.
Podsećamo, najuspešnija u kvalifikacijama u Birmingemu bila je Leoni Higli, koja je sa 62.33 metara zabeležila i nacionalni rekord Švajcarske. Druga je bila Nemica Julija Ulberiht sa 60.86.
Preko 60 metara u preliminarnoj rundi su bacale još Hrvatica Sara Kolak (60.82) i Turkinja Esra Turkmen (60.43).
Vilagoš je u poslednjoj seriji bacila 57.25 i taj hitac doneo joj je deseto mesto i plasman u finale.
1. serija
Adriana je bacila 54.02.
Redosled posle prve serije: Kolak 62.43, Borge 59.55, Agilar 55.62, Vilagoš 54.02, Turkmen 53.87, Prestupila je Higli.
Adriana baca druga
Kao i u ostalim bacačkim disciplinama, 12 takmičarki nastupa na startu finala.
Posle tri pokušaja lista se smanjuje na osam najboljih koje imaju još tri pokušaja.
Adriana Vilagoš baca kao druga.
Startna lista
1. Sigrid Borge (Norveška, najbolji rezultat sezone 65.00)
2. Adriana Vilagoš (Srbija, 63.83)
3. Sara Kolak (Hrvatska, 62.61)
4. Esra Turkmen (Turska, 61.10)
5. Leoni Higli (Švajcarska, 62.33)
6. Julenmis Agilar (Španija, 61.83)
7. Malgoržata Maslak-Glugija (Poljska, 58.71)
8. Julija Ulbiht (Nemačka, 61.58)
9. Elina Cengko (Grčka, 59.82)
10. Paola Padovan (Italija, 58.69)
11. Alize Minar (Francuska, 61.69)
12. Luisa Tremel (Nemačka, 58.78)