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20:57

1. serija

Adriana je bacila 54.02.

Redosled posle prve serije: Kolak 62.43, Borge 59.55, Agilar 55.62, Vilagoš 54.02, Turkmen 53.87, Prestupila je Higli. 

20:35

Adriana baca druga

Adriana Vilagoš
Foto: Printskrin

Kao i u ostalim bacačkim disciplinama, 12 takmičarki nastupa na startu finala.

Posle tri pokušaja lista se smanjuje na osam najboljih koje imaju još tri pokušaja.

Adriana Vilagoš baca kao druga.

Startna lista

1. Sigrid Borge (Norveška, najbolji rezultat sezone 65.00)

2. Adriana Vilagoš (Srbija, 63.83)

3. Sara Kolak (Hrvatska, 62.61)

4. Esra Turkmen (Turska, 61.10)

5. Leoni Higli (Švajcarska, 62.33)

6. Julenmis Agilar (Španija, 61.83)

7. Malgoržata Maslak-Glugija (Poljska, 58.71)

8. Julija Ulbiht (Nemačka, 61.58)

9. Elina Cengko (Grčka, 59.82)

10. Paola Padovan (Italija, 58.69)

11. Alize Minar (Francuska, 61.69)

12. Luisa Tremel (Nemačka, 58.78)