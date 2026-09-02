Srbija - Grčka: 7:4
Ostali sportovi
SRBIJA - GRČKA: Idemo, devojke! Srpkinje jure plasman u polufinale Evropskog prvenstva!
Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije igraće u sredu od 16 časova u Brnu protiv selekcije Grčke u četvrtifinalu Evropskog prvenstva.
Pobednik meča između Srbije i Grčke igraće u polufinalu protiv najbolje reprezentacije iz dela žreba u kojem će u osmini finala igrati Belgija-Nemačka i Turska-Azerbejdžan.
Tekstualni prenos ovog meča možete pratiti putem lajv-bloga na sajtu Kurir.rs.
Uživo
16:02
1. set - 3:2
Osvojile su naše odbojkašice prvi poen, da bi potom Grkinje osvojile dva vezana poena, nakon čega je naša reprezentacija stigla do preokreta i povela sa 3:2!
Reaguj
Komentariši