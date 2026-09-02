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16:07

1. set - 10:4

Raste prednost Srbije, Maja Ognjenović zakucava za 10:4

16:05

1. set - 7:4

Odlična igra Srbije u ovim momentima, naše odbojkašice imaju 3 poena prednosti!

16:02

1. set - 3:2

Osvojile su naše odbojkašice prvi poen, da bi potom Grkinje osvojile dva vezana poena, nakon čega je naša reprezentacija stigla do preokreta i povela sa 3:2!

16:00

1. set - Počeo je meč!

15:54

Meč uskoro počinje!

U toku je intoniranje himni.

12:33

Ko prenosi današnji meč?

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