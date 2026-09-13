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17:24

Prvi set - 19:25

Finska je bolja ušla u meč i povela 7:4. Srbija se trgla, proradio je servis i došla do izjednačenja 14:14.

Potom ponovo Finska ponovo stiče prednost 19:16, a Srbija se potpuno raspala u finišu prvog seta koji su Finci zasluženo i ubedljivo dobili 25:19.

16:06

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