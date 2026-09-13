SRBIJA - FINSKA 0:1 (19:25)
EVROPSKO PRVENSTVO
SRBIJA - FINSKA: Odbojkaši izgubili prvi set, domaćin dominira!
Odbojkaši Srbije sastaju se sa domaćinom Finskom u 2. kolu Evropskog prvenstva u Tampereu.
Utakmica počinje u 17. časova.
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17:24
Prvi set - 19:25
Finska je bolja ušla u meč i povela 7:4. Srbija se trgla, proradio je servis i došla do izjednačenja 14:14.
Potom ponovo Finska ponovo stiče prednost 19:16, a Srbija se potpuno raspala u finišu prvog seta koji su Finci zasluženo i ubedljivo dobili 25:19.
16:06
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