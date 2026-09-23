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Njegova čelična disciplina, radna etika i nepokolebljiv duh katapultirali su ga u samu elita svetskog boksa. Postao je jedan od najvećih šampiona u istoriji teške kategorije i jedini bokser koji je četiri puta osvajao titulu prvaka sveta.

Njegovi epski mečevi, posebno oni protiv Majka Tajsona, u kojima je ostao upamćen po legendarnom incidentu sa uvetom, doneli su mu status globalne ikone.

Kroz dugu i blistavu karijeru, Holifild je u ringovima zaradio neverovatnih 230 miliona dolara. Međutim, njegov život van ringa pretvorio se u pravu sportsku i finansijsku tragediju. Novac je trošio nemilosrdno, gradeći ogromnu palatu od preko 100 soba na imanju u Džordžiji koja je gutala stotine hiljada dolara samo za održavanje.

1/8 Vidi galeriju Ivander Holifild Foto: MIKE NELSON / AFP / Profimedia

Skupi i burni razvodi, ogromne obaveze za alimentaciju brojne dece i katastrofalne poslovne investicije počele su opasno da nagrizaju njegovo carstvo. Pored toga, finansijski savetnici i ljudi od poverenja nemilosrdno su iskorišćavali njegovu naivnost i pljačakali ga iza leđa.

Dugovi su se gomilali brže nego pobede, a poreska uprava mu je ubrzo pokucala na vrata. Sve je kulminiralo kada je njegova grandiozna vila zaplenjena i prodata na sudskoj aukciji za delić njene prave vrednosti. Bankrot je zvanično pokucao na vrata, a ponosni šampion se našao u situaciji da ne može da plati ni osnovne troškove.

Da bi prehranio porodicu i spasao se potpunog kraha, bio je primoran da učestvuje u sumnjivim revijalnim borbama i rijaliti emisijama. Slike nekadašnjeg kralja ringa kako pleše pred kamerama za sitan novac rastužile su milione njegovih fanova širom planete.

Iako se kasnije izborio sa najtežim dugovima i zadržao dostojanstvo, njegov slučaj ostao je opomena o tome kako nepromišljenost može da uništi i najveće legende.

Životna priča Evandera Holifilda ostaće upisana kao klasična lekcija o surovosti slave, pogrešnim izborima i teškom padu sa vrha sveta.