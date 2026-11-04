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Dok su njegovi vršnjaci sanjali o velikim ugovorima, slavnim stadionima i bogatstvu, Bob Feler je uradio nešto što je šokiralo čitavu Ameriku.

Bio je jedna od najvećih zvezda bejzbola, imao je samo 23 godine, iza sebe sezonu iz snova i čitavu karijeru pred sobom. A onda je, samo dva dana posle japanskog napada na Perl Harbor, odlučio da ostavi sport i dobrovoljno ode u rat!

Njegova životna priča zvuči kao scenario za holivudski film. Od dečaka iz malog mesta u Ajovi, koji je sa 17 godina zaludeo Ameriku, do komandira protivavionske posade na jednom od najpoznatijih američkih bojnih brodova u Drugom svetskom ratu.

1/6 Vidi galeriju Bob Feler - legendarni bejzbol igrač Foto: Archive PL / Alamy / Profimedia, The Palm Beach Post / Zuma Press / Profimedia

Čudo od deteta - već sa 17 godina u eliti!

Robert Vilijam Endru "Bob" Feler rođen je 3. novembra 1918. godine u mestu Van Meter. Još kao tinejdžer pokazao je da poseduje neverovatan talenat za bejzbol, pa je 1936. potpisao za Klivlend Indijanse – dok je još išao u srednju školu.

U najjačoj ligi na svetu debitovao je sa samo 17 godina, a već na početku karijere pokazao je kakva ga budućnost čeka. U jednom od prvih nastupa izbacio je čak 17 protivničkih udarača! Zbog razorne brzine svojih bacanja dobio je nadimke "Rapid Robert" i "Heater from Van Meter".

A onda je 1941. odigrao sezonu koja je potvrdila da je već tada jedan od najboljih na svetu. Imao je 25 pobeda i predvodio ligu po broju trijumfa, a pred njim su bili novi ugovori, novac i potencijalno istorijska karijera.

Međutim, sve se promenilo 7. decembra 1941. godine.

Čuo je vest o Perl Harboru i doneo odluku koja je šokirala Ameriku!

Feler je tog dana vozio ka Čikagu, gde je trebalo da razgovara sa predstavnicima Klivlenda o ugovoru za narednu sezonu. U automobilu je slušao radio kada je stigla vest koja je promenila istoriju: japanske snage napale su američku bazu Perl Harbor na Havajima.

Dok je Amerika bila u šoku, Feler je već znao šta želi da uradi. Bejzbol je morao da sačeka. Želeo je da se priključi vojsci i učestvuje u odbrani svoje zemlje.

Samo dva dana kasnije, 9. decembra, prijavio se u američku mornaricu. Postao je prvi profesionalni sportista koji se dobrovoljno prijavio nakon napada na Perl Harbor.

I tu dolazimo do detalja koji njegovu priču čini još neverovatnijom - Feler je imao mogućnost da dobije odlaganje vojne obaveze zbog teško bolesnog oca. Bio je jedna od najvećih sportskih zvezda Amerike, a prema podacima američkog Ministarstva odbrane, odrekao se mogućnosti da sa Klivlendom zaradi čak 100.000 dolara.

Ipak, nije se predomislio. Nije čekao poziv. Sam je otišao!

Tražio je da ide u borbu!

U početku je dobio zadatak u programu fizičke obuke mornarice. Mogao je da igra bejzbol za vojni tim i tako ostane u sportu, ali nije želeo da mu služba prođe daleko od ratnih operacija.

Dobrovoljno se prijavio za obuku za rukovanje naoružanjem, a zatim je raspoređen na bojni brod USS Alabama. Tamo je postao komandir protivavionske posade od 24 čoveka!

Čovek koji je do tada protivnike izbacivao iz igre na bejzbol terenu sada je komandovao ljudima koji su upravljali topovima i branili brod od neprijateljskih aviona.

Sa posadom je prvo učestvovao u operacijama u Atlantiku, a zatim je brod prebačen na Pacifik. Feler se našao u središtu velikih pomorskih operacija protiv japanskih snaga.

Trinaest sati pakla na Pacifiku

Jedan od najdramatičnijih trenutaka doživeo je tokom Bitke u Filipinskom moru, u junu 1944. godine. Bio je zadužen za protivavionsku posadu i našao se usred jednog od najvećih pomorskih sukoba na Pacifiku.

Kasnije je tih 13 sati opisao kao najuzbudljivije u svom životu. Govorio je da su mu posle toga opasnosti na bejzbol stadionu delovale beznačajno.

USS Alabama učestvovao je u operacijama oko brojnih pacifičkih ostrva, a Feler je tokom službe dobio osam borbenih zvezda. Njegov ratni put nije bio ceremonijalno nošenje uniforme - bio je deo posade ratnog broda i komandovao ljudima koji su branili brod u borbenim operacijama.

Vratio se iz rata i za tri dana ponovo zaprepastio Ameriku!

Posle oko 44 meseca službe, Feler je u avgustu 1945. časno otpušten iz mornarice. Međutim, ono što je uradio odmah po povratku ponovo je ostavilo sve bez teksta.

Već 24. avgusta, samo tri dana posle otpusta, ponovo je izašao na teren u dresu Klivlenda. Na tribinama ga je dočekalo više od 45.000 ljudi.

I nije mu bilo potrebno vreme da se vrati u formu. Odigrao je kompletnu utakmicu, izbacio 12 udarača i doneo svom timu pobedu 4:2 protiv Detroita!

Kao da nikada nije ni odlazio.

Feler je zbog rata propustio tri kompletne sezone i veliki deo četvrte. Ipak, nastavio je da niže uspehe, a 1946. ostvario je jednu od najboljih sezona karijere – 26 pobeda, 348 izbačenih udarača i 2,18 ERA.

Karijeru je završio sa 266 pobeda i 2.581 izbačenim udaračem, a 1962. primljen je u Kuću slavnih bejzbola.

Ipak, kada su ga pitali da li žali što je zbog rata propustio gotovo četiri najbolje godine karijere, odgovor je bio jasan - nije se kajao.

"Heroji se ne vraćaju kući. Preživeli se vraćaju iz ratova", govorio je Feler, čovek koji je mogao da ostane sportska zvezda, ali je odlučio da u jednom od najtežih trenutaka u istoriji ode tamo gde je smatrao da je najpotrebniji.