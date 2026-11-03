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Ženski tim u sastavu Aleksandra Stojadinović, Anđelija Stevanović i Anastasija Živković ostvario je rezultat od 1.887,5 krugova u kvalifikacijama. Sve tri medalje u konkurenciji 23 reprezentacije pripale su azijskim selekcijama. Zlato je osvojila Kina, srebro Južna Koreja, a bronzu Japan, koji je od Srbije bio bolji za pet krugova. Ispred srpske ekipe plasirala se još samo Francuska.

Srbija je prošle zime osvojila bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu u gotovo istom sastavu, kada je umesto Živkovićeve nastupila Ljiljana Cvetković. Tada su ispred naše selekcije bile Norveška i Turska, koje su u Dohi zauzele osmo, odnosno šesto mesto.

Najbolji pojedinačni rezultat u srpskom timu ostvarila je Aleksandra Stojadinović, koja je sa 631,1 krugom zauzela 14. mesto. Za plasman u finale nedostajao joj je jedan krug. Anđelija Stevanović završila je kvalifikacije na 22. poziciji, dok je Anastasija Živković bila 59. među 119 takmičarki.

Muška reprezentacija Srbije, za koju su nastupili Aleksa Rakonjac, Marko Ivanović i Lazar Kovačević, osvojila je osmo mesto u konkurenciji 21 ekipe sa ukupno 1.884,2 kruga.

Najuspešniji srpski strelac bio je Aleksa Rakonjac, koji je sa 630,2 kruga zauzeo 17. mesto, dva kruga iza plasmana u finale. Marko Ivanović završio je takmičenje na 28, a Lazar Kovačević na 65. poziciji.

U muškoj konkurenciji dominirao je olimpijski šampion Lihao Šeng iz Kine, koji je u kvalifikacijama ostvario rezultat od 637,2 kruga, samo sedam desetinki slabiji od svetskog rekorda.

Kina je osvojila zlato i u ekipnom takmičenju, uz novi svetski rekord od 1.901,6 krugova. Srebro je pripalo Hrvatskoj, a bronza Norveškoj. Prethodni svetski rekord od 1.899 krugova takođe je bio u vlasništvu kineske reprezentacije.

U sredu će se četvoro srpskih strelaca takmičiti u disciplini miks tim vazdušnom puškom. Srbiju će predstavljati parovi Anđelija Stevanović i Aleksa Rakonjac, odnosno Aleksandra Stojadinović i Lazar Kovačević. Za četiri mesta u finalu boriće se ukupno 65 reprezentativnih parova.

(Beta)