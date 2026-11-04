SRBIJA SA 10 TAKMIČARA NA 69. ZLATNOJ RUKAVICI: Banja Luka u znaku vrhunskog boksa!
- Banja Luka 5. i 6. novembra domaćin je 69. 'Zlatne rukavice', turnira koji okuplja bokserke i boksera iz sedam zemalja. Srbija stiže sa 10 takmičara i takmičarki, uz ambiciju da pokaže kvalitet i kontinuitet rada.
- U ženskoj konkurenciji Srbiju predstavljaju četiri bokserke, a u muškoj šest reprezentativaca. Za sve njih turnir je prilika da steknu iskustvo i dostojno brane boje Srbije na međunarodnoj sceni.
Sportska sala „Centar“ biće mesto susreta vrhunskih boksera i reprezentacija iz sedam zemalja – Srbije, Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije, Austrije, Danske, Poljske i Hrvatske. Očekuju se kvalitetne i neizvesne borbe, a turnir će još jednom potvrditi da boks predstavlja mnogo više od sportskog nadmetanja – on je spoj discipline, hrabrosti, karaktera, poštovanja i sportskog prijateljstva.
Posebnu pažnju ljubitelja boksa privući će nastup reprezentacije Srbije, koja u Banja Luku dolazi sa ambicijom da dostojno predstavi svoju zemlju, pokaže kvalitet i potvrdi kontinuitet rada i razvoja srpskog boksa.
U ženskoj konkurenciji Srbiju će predstavljati četiri bokserke: Nikolina Džida – 51kg, Anastasija Bošković – 65kg, Anastasija Lukajić - 70kg, Nataša Lukić – 51kg U19 konkurencija.
Boje Srbije braniće i šest muških reprezentativaca: Ljubiša Staletović – 50 kg, Nikola Maksimović – 55 kg, Omer Ametović – 50/55 kg, Filip Džida – 70 kg, Marko Jovanović – 65 kg, Dimitrije Andrejević – 80 kg
Za srpske reprezentativce i reprezentativke ovo je prilika da na međunarodnoj sceni pokažu svoj talenat, borbenost i posvećenost, steknu dragoceno takmičarsko iskustvo i dostojno predstave srpski boks u konkurenciji kvalitetnih evropskih selekcija.
„Zlatna rukavica“ nije samo turnir – ona je simbol bokserske tradicije, sportskog prestiža i prijateljstva koje se gradi u ringu i izvan njega. Njeno 69. izdanje potvrđuje kontinuitet jedne velike sportske priče i značaj međunarodnih takmičenja za afirmaciju boksa i povezivanje sportista iz različitih zemalja.
Organizacija ovakvog događaja u Banja Luci predstavlja značajan doprinos promociji sporta, a dolazak reprezentacija iz sedam zemalja garantuje dva dana kvalitetnog boksa i istinskog sportskog nadmetanja.
Pozivamo sve ljubitelje boksa, sporta i dobre takmičarske atmosfere da 5. i 6. novembra ispune tribine sportske sale „Centar“, pruže podršku takmičarima i budu dio još jednog velikog poglavlja istorije „Zlatne rukavice“.
Tradicija koja traje. Borbenost koja inspiriše. Prijateljstvo koje povezuje.
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