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Nikola Grbić ispisuje istoriju sa reprezentacijom Poljske, a svaki novi uspeh legendarnog srpskog odbojkaša ponovo otvara pitanje koje godinama muči ljubitelje ovog sporta:

Kako je moguće da čovek koji sa Poljacima osvaja medalje u kontinuitetu nije dobio priliku da isto nastavi i sa Srbijom?

Nekadašnji kapiten našeg nacionalnog tima posle dužeg vremena otvoreno je govorio o svom odlasku sa klupe Srbije, otkrivajući detalje o odnosu sa rukovodstvom Odbojkaškog saveza, neisplaćenim zaradama i osećaju da se čeka pravi trenutak da bude smenjen.

Grbić je nedavno sa Poljskom osvojio još jedno zlato, ovog puta na Evropskom prvenstvu u Italiji, i nastavio neverovatan niz medalja na svakom turniru na kojem je predvodio ovu selekciju. A dok u Poljskoj uživa veliko poverenje, u Srbiji se njegov odlazak i dalje pamti kao jedna od bolnijih priča domaće odbojke.

1/5 Vidi galeriju Nikola Grbić Foto: Federico Pestellini/DPPI/Shutter / Shutterstock Editorial / Profimedia, Marco Zac/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Profimedia

"Čekali su trenutak da me sklone"

Grbić je otkrio da je u radu sa reprezentacijom Srbije uživao, ali da se odnos čelnika Saveza prema njemu promenio nakon dolaska novog rukovodstva. Posebno je istakao da je imao veliku podršku Aleksandra Boričića, dok je period koji je usledio ostavio gorak ukus.

"Uživao sam u radu sa momcima, mislim da je taj deo priče nešto što me držalo, uz želju da se usavršavam, jer sam bio dobar igrač, ali nisam imao trenerskog iskustva. Imao sam bezrezervnu podršku jednog, jedinog i neponovljivog Aleksandra Boričića. Ona se donekle nastavila u vreme Nenada Golijanina, mada za tih sedam meseci, koliko je bio predsednik Saveza, nisam dobio nijednu platu. Kada je došao novi predsednik rečeno mi je 'Ne priznajemo stare dugove, a nemaš ni potpisan ugovor'“, ispričao je Nikola Grbić za TV Arena Sport, prenosi Mondo.

A onda je izgovorio rečenicu koja je posebno odjeknula.

"Osećao sam da se otprilike čeka momenat da budem sklonjen. Nisam dosad pričao o tome, po medijima, jer sam uvek bio za to da se prljav veš pere kod kuće. Ja znam istinu o jednom od najtežih momenata u mojoj karijeri. I jako malo ljudi oko mene", naveo je Grbić i dodao:

"Možda je sve baš tako trebalo da se desi, da me iskreira ovakvog kakav sam sada. Otišao sam na drugu stranu, lepo mi je sa Poljskom".

"Ništa ne bih menjao"

Iako je iza njega ostao težak period, legendarni odbojkaš ne krije da je iz svega izvukao važne lekcije. Na pitanje da li danas, sa ove vremenske distance, žali zbog nekih odluka, Grbić je bio iskren.

"Uvek je lako biti general posle bitke i povezati niti unazad, kada znaš šta se desilo i naknadno otkriješ stvari koje nisi znao da tada postoje. Bilo je teških, groznih i napetih momenata, ali apsolutno ništa ne bih menjao, što se tiče samog posla, jer sam svaku odluku 100 puta promislio pre donošenja. U odnosu na raspoložive informacije. Verovatno sam zbog svega toga postao ovo što jesam, kao trener i kao čovek. Drugačije bih napravio samo neke stvari vezane za porodicu, ali to je već privatna priča", rekao je Grbić.

Da li će se vratiti na klupu Srbije?

Njegovo ime se već dugo pominje kada se govori o potencijalnom povratku na klupu reprezentacije Srbije. Navijači bi voleli ponovo da ga vide uz "orlove", ali Grbić je jasno stavio do znanja da ne namerava da prihvati bilo kakvu ponudu.

Trenutno ima još dve godine ugovora sa Poljskom, a o produžetku saradnje još nije razgovarao. Ipak, vrata povratka u Srbiju nisu zauvek zatvorena.

"Imam još dve godine ugovora sa Poljacima, rekoh već da mi je lepo biti im selektor, ali nismo još razgovarali i diskutovali o produžetku saradnje. Što se tiče Srbije, postoji velika šansa da se vratim jednog dana, ako se poklope stvari. Puno njih, da bi to imalo smisla. Ne treba mi ništa na tacni, nemam listu želja, ne moram da letim biznis klasom... Samo nisam više trener u izgradnji. Znam šta hoću i na šta nikako ne pristajem".

Grbić je potom jasno objasnio šta bi moralo da se promeni da bi ponovo seo na klupu nacionalnog tima.

"Jednostavno, potrebno je da rukovodstvo Saveza bude u istoj liniji sa mojim razmišljanjima, ciljevima i pravcem. A, onda da stoji iza dogovora", naglasio je legendarni Nikola Grbić.

"Srpska odbojka je u problemu"

Dok Poljaci slave njegove uspehe, srpska odbojka prolazi kroz veoma težak period. Reprezentacija je na nedavnom Evropskom prvenstvu eliminisana već u osmini finala, nakon poraza od Slovenije rezultatom 3:0, što je jedan od najslabijih rezultata Srbije u ovom veku.

Grbić smatra da problem nije jednostavan i da se ne može rešiti preko noći. Potrebni su jasna strategija, ulaganja i strpljenje, a upravo toga, prema njegovim rečima, nedostaje.

"Ne znam da li imate dovoljno vremena za priču... Kompleksan je problem, jer se ne svodi na sve manje stanovništva u Srbiji i manjak zainteresovane dece. Takođe, Savez mora da ima viziju, plan i strategiju, da ulaže u to za šta se opredeli i strpljivo (sa)čeka rezultate. Međutim, mi kao narod, generalno, želimo da večeras uložimo nešto novca a već ujutro postanemo milioneri", zaključio je Grbić.

Dok Nikola Grbić sa Poljskom nastavlja da niže uspehe, ostaje pitanje da li će Srbija jednog dana ponovo uspeti da ga vrati na svoju klupu. Ako do toga dođe, kako je i sam poručio, ovog puta će morati da postoje jasni uslovi i čvrsti dogovori.