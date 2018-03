VUJOVIĆ ŽESTOKO OPLEO PO SUDIJAMA: Čim podignem glas kazne me, a ponekad kad skočim osetim miris alkohola

Potvrdio je to i tokom Evropskog prvenstva u Hrvatskoj kada je nezadovoljan sudijskom odlukom stao na gol da brani sedmerac, a sigurno je da ga nakon nove tirade protiv arbitara očekuje kazna.

– Čim podignem glas, kazne me. Više vole one koji ćute. Kada je takmičenje, uvek su u najboljim hotelima, voze se u najboljim automobilima, biraju šta će da jedu u hotelima, a timovi se žale na lošu hranu, prevoz… I lično vidim kako naš sport ne napreduje sa sadašnjim ljudima na vlasti. I znam da će me kazniti kada čuju moje izjave, ali neka. Ponosan sam i neustrašiv čovek, izjavio je Vujović.

Trofejni stručnjak se tu nije zaustavio, već je još žešće kritikovao arbitre.

– Ponekad, kada naprave grešku, a ja skočim, osetim miris alkohola. Hteo sam i ranije da zapišem svoja zapažanja u zapisnik, ali predsednik i delegat preporučili su mi da ništa ne prijavljujem. Zašto? Jer bi klub bio kažnjen, a ne sudije. Jednom te pokradu, pa te drugi put smiruju, pa treći put suđenje bude skandalozno u moju korist… Današnje sudije žive od rukometa, a gledaju samo vlastite interese, zaključio je Vujović najdrastičniju kritiku sudijske organizacije do sada.



Kurir sport

Foto: Reuters

Kurir

Autor: Kurir