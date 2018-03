KOPIRALI FERARI? Skandal trese Formulu 1

Direktor ekipe Has Ginter Štajner odbacio je danas optužbe da je bolid tog tima nedozvoljena kopija prošlogodišnjeg Ferarijevog bolida u Formuli 1.

Vozač Meklarena Ferando Alonso i direktor Red Bula Kristijan Horner žalili su se na bolid Hasa, a nezadovoljna je i Fors Indija.

Prema pravilima Formule 1, ekipe moraju da dizajniraju svoje šasije i aerodinamiku.

Štajner je za Bi-Bi-Si (BBC) rekao da kritičari "ne pričaju pametno i da nemaju potrebno znanje" i pozvao ih je da ulože zvaničan protest ako imaju problem.

Međunarodna automobilska federacija (FIA) dala je dozvolu Hasu da se takmiči, a njen direktor Čarli Vajting rekao je da ne postoji zabrinutost oko veza Hasa i Ferarija.

"Znamo šta se tačno dešava izamedju Hasa i Ferarija, sve je potpuno legalno. Prošle godine je jedna ekipa izrazila zabrinutost, ali u ovom trenutku ne vidimo ništa zabrinjavajuće", naveo je Vajting.

Has je privukao pažnju rivala na početku ove sezone, prošle nedelje u prvoj trci šampionata za Veliku nagradu Australije u Melburnu, delom i jer su njihovi bolidi bili iznenadjujuće konkurentni.

Vozači Hasa Kevin Magnusen i Roman Grožan zauzeli su šesto i sedmo mesto u kvalifikacijama, tokom trke bili su četvrti i peti, pre nego što su u samo dva kruga obojica morali da završe trku, ubrzo posle odlazaka u boks pošto gume nisu bile dovoljno pričvršćene.

Rivali su zabrinuti da Hasov pristup podriva pravila da ekipe moraju da budu sopstveni konstruktori, ali najvažnija pitanja su očigledna sličnost delova Hasovih vozila i Ferarija, posebno sa prošlogodišnjim bolidom italijanske ekipe, kao i kako Has može da napravi toliko konkurentno vozilo sa najmanjom radnom snagom u Formuli 1.

Has, čiji je vlasnik američki biznismen Džin Has, kupuje mnogo delova od drugih ekipa, u ovom slučaju od Ferarija, što pravila dozvoljavaju, i dizajnira samo zahtevani minimum. Sve drugo, menjač, motor, hidrauliku, elekriku i elektroniku Has kupuje od Ferarija.

Ostale privatne ekipe uglavnom kupuju samo motore od proizvodjača. Fors Indija kupuje motor i menjač od Mercedesa, ali sve drugo radi sama.

Štajner je rekao da je čuo kritike, ali da su one neosnovane.

"Oni vide duhove. Nisu razumeli dizajn bolida. Kažu da naš bolid liči na prošlogodišnji Ferarijev. Mi se pitamo da li je trebalo da iskopiramo to vozilo, koje je iza nas, ili da se odlučimo za bolid koji je prilično brz", naveo je on.

Štajner je dodao da je Has bio ispred ekipa koje su najglasnije u optužbama.

"Ako želiš da se opravdaš, napad je najbolja odbrana. Ako neko ima dvostruko više novca od nas, a nalazi se iza nas, njihovi vlasnici će ih pitati za objašnjenje. To je takmičenje. Možda ćemo naredne godine biti poslednji. Kada učestvuješ u raspravi moraš da raspolažeš argumentima a ne pretpostavkama", dodao je on.

Has ima samo 220 zaposlenih, u poređenju sa 600 koliko ima Vilijams, oko 400 ima Fors Indija, a Meklaren ima skoro 700.

(Beta, Foto: AP)

Kurir

Autor: Kurir