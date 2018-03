SRBIJA VIŠE NIKADA NEĆE IGRATI SA TZV. KOSOVOM: Evo šta je odlučeno!

Ovo je odluka Evropske rukometne federacije (EHF), koja je nastala kao plod diplomatskih aktivnosti Rukometnog saveza Srbije, a u razgovoru za „Alo!“ je iznosi potpredsednik RSS-a Dragan Škrbić.

- Rukometi savez Srbije je uspeo da postigne dogovor s čelnicima EHF-a i više se nikada neće dogoditi da neka selekcija ili tim iz Srbije igraju sa ekipama s Kosova. Odlučeno je da žreb u tim situacijama bude poludirigovan kako se ne bi ponovilo nešto slično onome što se dogodilo u Beogradu pre desetak dana - kaže nekadašnji najbolji rukometaš planete i nastavlja:

- Verujem da je to jedini ispravan način da se izbegnu nemile scene i smatram da bi i ostali savezi trebalo da pokušaju da dođu do identičnog statusa. To bi umnogome smanjilo tenziju i svi bismo opet mogli da mislimo samo na sport, što je, uostalom, i naš posao.



Kad se već pominje otkazani tunir juniorki u Beogradu, Škrbić ističe da RSS nije mogao da uradi više od onoga što je uradio.

- Mi smo kao savez uradili sve što možemo da se taj turnir održi. Bili smo u konstantoj komunikaciji s državnim vrhom i nijedan korak nismo učinili na svoju ruku. Procenjeno je da takav turnir ne bi bilo bezbedno organizovati i zato je odlučeno da bude otkazan. Svesni smo da nas čeka kazna, ali nismo imali nikakvog izbora - kaže on.

Škrbić smatra da bi čelnici EHF-a prilikom izricanja kazne trebalo da imaju jednu stvar na umu.

- Ženska juniorska reprezentacija je već suspendovana i čekamo odluku o konačnoj kazni. Iz EHF-a su nam rekli da možemo očekivati široku lepezu sankcija, a mi se nadamo da će kao olakšavajuću okolnost za nas biti uzeta činjenica da je turnir otkazan zbog bezbednosti samih učesnika - ističe Škrbić.

foto: Damir Dervišagić

Dragan Škrbić demantuje i vest da će biti pomoćnik Ljubomira Obradovića u muškoj reprezentaciji Srbije.

- Nakon svega što se dešavalo na EP u Hrvatskoj, nismo imali vremena da izaberemo pravo rešenje za selektorsku funkciju, pa smo, u želji da nam ne propadne turnir u Nemačkoj, odlučili da ekipu vodi Ljubomir Obradović. Nije uobičajeno da isti stručnjak predvodi mušku i žensku selekciju, ali nismo imali izbora. Takođe, odlučeno je da na svakoj akciji reprezentacije bude prisutan poneko iz UO u svojstvu vođe puta, što je bila nekadašnja praksa. Predloženo je da ovog puta to budemo profesor Saša Marković i ja, mada nisam siguran da li ću, zbog već preuzetih obaveza, moći da idem - kaže Škrbić.

Potpredsednik RSS ističe da je krajnje vreme da srpski rukomet krene uzlaznom putanjom.

- Postoje ljudi koji jedva čekaju da reprezentaciji krene loše kako bi kritikovali. Predstavnici Kosova i Metohije i Vojvodine ne žele da učestvuju radu Saveza, a ja ne znam zašto. Mislim da bi trebalo da se ujedinimo kako bismo podigli srpski rukomet. Spreman sam da sarađujem sa svima, nisam sujetan, a jedino nikad ne bih mogao sam da radim. Sve druge opcije su moguće - kaže Škrbić.

Kurir sport/Alo

Foto: AP, Damir Dervišagić

Kurir

Autor: Kurir