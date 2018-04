SPEKTAKL KAKAV BOKS NE PAMTI: Vajlder prihvatio poziv Džošue, želi na Vembliju borbu za ujedinjenje svih pet titula u teškoj kategoriji!

I biće mu udovoljeno jer je Deontej Vajlder prihvatio izazov!

Džošua je sada vlasnik pojaseva u IBF, WBA, WBO i IBO federacijama, a preostali peti važan pojas, onaj WBC organizacije, nalazi se u rukama Wajldera koji je neporažen u profesionalnoj karijeri. Američki bokser u 40 mečeva ima isto toliko pobeda, od toga čak 39 nokautom!

Posle meča protiv Parkera Džošua je izazvao Vajldera, a ovaj je odmah odgovorio i sva je prilika da ćemo već ovog leta prisustvovati spektaklu kakav se ne pamti u svetu boksa!

Šeli Finkel, jedan od Vajlderovih menadžera, javno je poručio Džošui da pregovori mogu da započnu.

"Veoma smo srećni što je Džošua prvi put rekao da će mu sledeća borba biti protiv Deonteja. Verujemo da je čovek od reči. Deontej je prihvatio izazov. Želimo javno da kažemo da Vajlder želi borbu i spremni smo da dođemo na sastanak kako bismo dogovorili meč. Deontej je spreman da potpiše i dođe u Veliku Britaniju na borbu ovog leta. Borba za ujedinjenje je ispred obavezne odbrane pojasa. Napravimo to! Ako to bude Vembli u leto, bićemo spremni. Želimo borbu, fanovi to žele, ništa nam ne stoji na putu", poručio je Finkel i najavio razgovor s Edijem Hernom, promoterom Entonija Džošue.

Kurir sport

Foto: AP

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

KURIR SPORT : Zvezdin trijumf u drugom planu.Ovo je bilo vrednije od pobede

Kurir

Autor: Kurir