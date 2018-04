BADMINTON: Zlato za Lukića i Tomića na turniru Svetskog juniorskog Kupa

Srpski reprezentativci sa osam odličja, od toga četiri zlatna, obeležili turnir za mlađe uzrasne kategorije Hellas Youth International 2018



Ogromna je stvar stići do zlatnog odličja na turniru Svetskog juniorskog kupa.

Ipak, takav uspeh dobija epitet izvanredan kada se zna da su do najvišeg postolja stigli 15-godišnjaci, i do četiri godine mlađi od rivala, a poseban ponos izaziva činjenica da je reč o srpskim badmintoncima.

Sergej Lukić i Mihajlo Tomić ostvarili su istorijski uspeh trijumfom u muškom dublu na Hellas Junior International 2018 koji je u Sidorokastu od 29. marta do 1. aprila 2018. okupio gotovo 150 igrača i igračica iz više od 20 država. U nezaboravnom finalu u tri seta savladali su Italijane Enrika Baronija i Đovani Totija (2:1). Treći, odlučujući set, završen je rezultatom 25:23. Prethodno, snagu srpskog para na svojoj koži osetili su Grci Hristos Kaniouras i Nikolaos Lakakis (2:0) u prvom kolu, Španci Huan Monro i Karlos Piris (2:0) u drugom, Rumuni Paul Harangus i Daniel Popesku (2:0) u četvrtfinalu, te Englezi Džejm Lin i Brandon Zi Hao Jap (2:0) u polufinalu. Lukić i Tomić ujedno su postali najmlađi srpski igrači koji su stigli do najsjajnijeg odličja na turniru Svetskog juniorskog kupa čime su još jednom potvrdili da imaju potencijal za domete do najviših svetskih badminton visina.

“Veoma sam zadovoljan nastupom na turniru u Grčkoj. Kako je turnir odmicao, tako smo Sergej i ja podizali nivo igre. Posebno bih izdvojio duele u polufinalu sa Englezima i finalu sa Italijanima u kojima smo pokazali karakter u najtežim trenucima meča i uspevali da izađemo kao pobednici. Zahvalio bih se mlađim kolegama iz reprezentacije i stručnom timu na podršci koju su nam pružali tokom celog turnira i učinili da se osećamo kao na domaćem terenu.”, izjavio je Mihajlo Tomić.

“Osetio sam veliki napredak u igri na ovom turniru i u singl i u dubl konkurenciji. Uspeo sam da savladam Mađara Balinta Papaija i plasiram se u osminu finala, iako sam osećao određeni pritisak nakon dva poraza u prethodnim susretima. Što se muških parova tiče, Mihajlo i ja smo odigrali turnir života. Igrali smo odlično od samog starta, a vrhunac našeg nastupa bio je u polufinalu protiv favorizovanih Engleza azijskog porekla. U borbi za zlato, iako veoma umorni, uspeli smo da savladamo Italijane u veoma neizvesnom trećem setu.”, kazao je Sergej Lukić.

I u ostalim konkurencijama na Hellas Junior International 2018 naši reprezentativci su bili na visini zadatka, bez obzira što nisu uspeli da stignu do postolja. Najbliže osvajanju medalje bile su Sara Lončar i Minja Milovanović u ženskom dublu. Njih dve su posle pobeda u prvom kolu i osmini finala poražene u borbi za polufinale od potonjih osvajačica zlata, Moldavke Vlade Ginge i Bugarke Hristomire Popovske. Tomić i Lončareva zaustavljeni su u osmini finala mešovitog dubla, a poraz u istoj rundi takmičenja doživeo je i Lukić u muškom singlu. U ženskom singlu šesnaestina finala bila je krajnji domet Lončareve i Milovanovićeve.

Uporedo sa Hellas Junior International 2018 u Sidorokastru je održan i Hellas Youth International 2018, turnir za uzrasne kategorije takmičara do 15, do 13 i do 11 godina. Srpski badminton je obeležio ovaj turnir osvajanjem osam odličja, od toga čak četiri zlatnih. Naši reprezentativci su dominirali u uzrasnoj kategoriji do 15 godina. Viktor Petrović je osvojio zlatnu medalju u muškom singlu pobedivši u srpskom finalu Aleksandra Jovičića, kome je pripala srebrna medalja. Njih dvojica su trijumfovali u muškom dublu, dok je Jovičić prigrabio i zlato u mešovitom dublu u paru sa Anđelom Vitman koja je osvojila i srebro u ženskom dublu sa Sanjom Perić. Uglješa Mihajlović je prigrabio najsjajnije odličje u muškom singlu, a Mihajlo Vig i Marija Samardžija vicešampionsku titulu u mešovitom dublu u konkurenciji igrala do 13 godina, dok je Lana Pavlović osvojila bronzu u ženskom dublu sa Grkinjom Varvarom Arhitektonidou u uzrasnoj kategoriji do 11 godina.

foto: Badminton Savez Srbije

Iako su takmičenje završili bez osvojenih odličja i ostali takmičari su pokazali zavidan nivo igre i takmičarski napredak. Vanja Rašeta je u kategoriji do 15 godina u parskim konkurencijama stigao do dva četvrtfinala, u dublu sa Rusom Timurom Kiselevim i u miksu sa Sanjom Perić, a u singlu je takmičenje završio u grupnoj fazi. Nina Bogdanović nije imala sreće u žrebu za eliminacionu rundu nakon odličnog nastupa u grupnoj fazi takmičenja u singlu do 15 godina, pa je u osmini finala izgubila od potonje osvajačice zlata, Turkinje Nisanur Tancer. U ženskom dublu je nastupila sa Aleksandrom Čiosom iz Rumunije i takmičenje završila u četvrtfinalu, dok je u miksu sa Viktorom Petrovićem zaustavljena na samom startu turnira. Vuk Dimitrijević je u kategoriji do 13 godina stigao do dva četvrtfinala. U singlu je, nakon odličnog nastupa u grupi i prvom kolu eliminacija, izgubio od Kipranina Nikosa Kokosisa osvajača srebrne medalje, a u muškim parovima je takmičenje završio usled povlačenja Rumuna Davida Sinkuleta sa kojim je nastupio. U miksu su Vuk i Miona Filipović poraženi u prvom kolu. Mara Batar je takođe osvarila plasman u osam najboljih u singlu do 13 godina gde je u borbi za medalju, poražena od Turkinje Eće Terzi. Isti rezultat je ostvarila i u ženskom dublu gde je u paru sa Marijom Samardžijom poražena posle velike borbe od tursko-grčke kombinacije Terzi / Spiridopulu. Miona Filipović je nakon dve pobede u grupnoj fazi takmičenja u singlu poražena u prvoj rundi eliminacija od Ekaterine Spiridopulu, a u paru sa Mašom Aleksić je zaustavljena u četvrtfinalu. Maša je u singl konkurenciji zaustavljena u osmini finala, a u mešovitim parovima zajedno sa Uglješom Mihajlovićem u četvrtfinalu.



“Iako je bilo velikih organizacionih propusta na turniru za mlađe uzrasne kategorije u Grčkoj, naši reprezentativci su pokazali izuzetnu borbenost i želju, pružali podršku jedni drugima i delovali kao prava ekipa. Dostojno su reprezentovali srpski badminton i našu državu na još jednoj međunarodnoj smotri. Prikazan je dosta dobar kvalitet u igri, što pokazuju i osvojene medalje. Naročito bih pohvalio Aleksandra Jovičića koji je bio najuspešniji igrač Youth turnira sa osvojene 2 zlatne i jednom srebrnom medaljom. Odličnu igru, posebno u singlu, prikazali su i Uglješa Mihajlović i Viktor Petrović. Međutim, još uvek postoji prostor za napredak, moramo biti svesni svojih nedostataka i raditi na njihovom otklanjanju. Što se tiče nastupa na Hellas Junior International 2018, konkurencija je bila dosta jaka, pružena je veoma dobra igra, vidi se određeni pomak u igri u svim konkurencijama, a naročito u muškom dublu, gde su Mihajlo i Sergej, iako među najmlađima, odigrali izuzetno i iznenadili osvajanjem turnira. Od prvog meča pokazali su konstantnost i svakim sledećim mečom dizali nivo igre. Poseban kvalitet je dobijanje mečeva u neizvesnoj završnici kao i odlučnost i samopouzdanje tokom čitavog turnira. Zahhvaljujem se mom kolegi Nikoli Mijačiću i tim menadžeru Miodragu Kaličaninu, koji su dali ogroman doprinos da bi ovaj, veoma naporan turnir, učinili izuzetno uspešnim.” zaključio je Dragan Antić.

kurir.rs / kurir sport

foto: Badminton savez Srbije

Kurir

Autor: Kurir