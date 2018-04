KURIR U ŠETNJI SA IVANOM ANĐUŠIĆ MAKSIMOVIĆ: Uželela sam se puške

Srpska reprezentativka u streljaštvu Ivana Anđušić Maksimović ponovo je započela druženje s puškom. Nakon nekoliko meseci pauze sportista u njoj je „pobedio“, pa osvajačicu 100. olimpijske medalje za Srbiju ponovo svakodnevno viđamo u klubu.

Potpredsednik SSS S DAVOROM U NOVE POBEDE

Ivana je odnedavno i potpredsednik Sportskog saveza Srbije, a o pozivu novog predsednika nije mnogo razmišljala:

- Nikad nisam imala tako ozbiljnu funkciju i priliku da učestvujem u tako nečemu. Kada je postao predsednik SSS, Davor Štefanek je izabrao ljude s kojima bi sarađivao. Milica Starović i ja smo tu uz starije kolege. Davor ima divnu viziju i ja se nadam da ćemo uspeti da poboljšamo stanje u neolimpijskim sportovima.

Iako joj je raspored, što zbog privatnih, što zbog poslovnih obaveza zgusnut, uspeli smo da je „ukrademo“ i tokom šetnje Zemunskim kejom porazgovaramo o životu naše šampionke.

- Nisam očekivala da ću se ovako brzo vratiti, ali ta želja za sportom i ljubav prema streljaštvu učinile su da ne izdržim više od nekoliko meseci. Od avgusta prošle godine bila sam na pauzi, posvetila se malo više porodičnom životu u Rusiji. Sad sam malo više ovde, treniram s mamom i tatom. Krenuli smo, da tako kažem, od početka. Uželela sam se toga i radujem se pripremama i takmičenjima - rekla nam je Ivana, dok nam je njen pas Švrća diktirao tempo šetnje i razgovora.

Promene se osećaju MLADI LJUDI POKRENULI SAVEZ

Nedavne promene u Streljačkom savezu Srbije počele su da daju rezultat:

- Bilo je strašno pre, ali s novom postavkom, prvi put za sve ove decenije koliko postoji Streljački savez Srbije, mi konačno imamo sponzora. Srećna sam što su mladi ljudi došli na red. Odavno smo puni elana i ideja i dočekali smo da se ovako nešto desi.

Kako smo priču radili desetak dana pred Uskrs, zanimalo nas je hoće li ga provesti u Moskvi sa svojim suprugom Danilom.

- To je još neizvesno. Volela bih da budem sa Danilom jer mu je i rođendan ubrzo posle Uskrsa, ali ima mnogo stvari koje još nisam završila ovde u Beogradu, pa nisam baš sigurna da ću otići u Rusiju - kaže Ivana i dodaje da ni Danilo ne može da dođe u Beograd:

- Njegova sezona traje, kao prvi na tabeli ulaze u plej-of VTB lige i nadam se da će ići do samog kraja. Verujem da do juna neće ovamo. Sve ću uraditi da budem s njim, ali znam da će razumeti ako ne budem uspela. Poslovne obaveze su surove i mi to oboje jako dobro razumemo.

Porodica DANILO HOĆE SINA FUDBALERA

Za kraj smo morali da „razrešimo“ i jednu nedoumicu, pa smo Ivanu pitali hoće li njen i Danilov naslednik ili naslednica u ruke dobiti loptu ili pištolj: - Uh, (osmeh) daleko smo mi od toga. Danilo od samog početka ima viziju da će dobiti sina i voleo bi da bude fudbaler, pa verujem da će dobiti loptu. Majka će, naravno, učiniti sve da ga nauči svim tehnikama streljaštva u potpunosti.

Kurir / Gojko Filipović

