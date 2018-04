SVETSKI KUP U ČANGVONU: Srbiju predstavlja osam strelaca

OD 20. DO 28. APRILA

U sastavu je četvoro strelaca puškom: Andrea Arsović, Milutin Stefanović, Stevan Pletikosić i Milenko Sebić, kao i četvoro strelaca pištoljem: Zorana Arunović, Bobana Veličković, Damir Mikec i Dimitrije Grgić.

Osim u pojedinačnim disciplinama, Andrea Arsović i Milutin Stefanović će se takmičiti i u miksu vazdušnom puškom, dok će u takmičenju u miksu vazdušnim pištoljem učestvovati Zorana Arunović i Damir Mikec i Bobana Veličković i Dimitrije Grgić.

Drugi ovogodišnji turnir Svetskog kupa održaće se od 20. do 28. aprila u Čangvonu. Treći Svetski kup biće organizovan u američkoj vojnoj bazi Fort Bening od 7. do 15. maja, a četvrti u Minhenu od 22. do 29. maja.

Savez je saopštio i predlog sastava za Mediteranske igre, koje će od 22. juna do 1. jula biti održano u španskoj Taragoni.

Uz Andreu Arsović i Milutina Stefanovića na Mediteranskim igrama će se puškom takmičiti Lazar Kovačević i Milica Babić, dok će se pištoljem za medalje boriti Zorana Arunović, Bobana Veličković, Damir Mikec i Dimitrije Grgić. Na programu Igara u Taragoni su samo discipline vazdušnim oružjem.

