FETEL PRIZNAO POSLE POBEDE U BAHREINU: Evo kako sam slagao svoju ekipu

"Mislim da sam na 10 krugova pre kraja putem radija rekao ekipi da sve držim pod kontrolom. To je bila laž. Ništa nisam kontrolisao. Kada su mi rekli rezultat Valterija Botasa mislio sam da neću uspeti. Izračunao sam i pomislio da će me stići. Mercedes je bio na tvrđim gumama i nisu morali u boks. To je bila dobra strategija, stavili su nas pod ogroman pritisak, a pobeda je sladja pošto je ostvarena u takvim okolnostima", rekao je Fetel posle trke.

Fetel je pobedio u Bahreinu i ostvario drugu pobedu u šampionatu, a 49. u karijeri. On je počeo sa pol pozicije i jednom je išao na zamenu guma. Mehaničari su na njegov bolid stavili meke gume, što je značilo da bi do kraja trke morao još jednom u boks, ali je Fetel izdržao duele sa Botasom na istrošenim gumama i pobedio.

"Mercedes je bio jak, mislio sam da su već pobedili jer smo mi morali još jednom u boks. Posle toga smo promenili taktiku, čuvao sam gume koliko god sam mogao. To je uspelo, jedva. Na sreću, Vateri nije imao više vremena", rekao je Fetel.

On je rekao i da se nada da će se mehaničar njegove ekipe brzo oporaviti, koji je povređen u boksu, prilikom zamene guma na bolidu Kimija Raikonena.

Vozač Mercedesa Valteri Botas zauzeo je drugo mesto na stazi Sakir.

"Znao sam da ću imati šansu, da će se on na kraju mučiti. Pokušavao sam da smanjim zaostatak u svakom krugu i krivini, ali to nije bilo dovoljno. Osvojiti drugo mesto sa tako malim zaostatkom i dobrom brzinom je izuzetno razočaravajuće. Pokušaćemo da ih stignemo u sledećoj trci", rekao je Botas.

Treće mesto zauzeo je njegov klupski kolega, aktuelni šampion Luis Hamilton, koji je startovao sa devete pozicije.

"Zadovoljan sam. Čestitam Sebastijanu i Valteriju, obavili su izuzetan posao ovog vikenda. Zaista sam srećan, počeo sam na devetom mestu, pa treće mesto uopšte nije loše. To je ograničavanje štete", rekao je on.

Hamilton je dodao da se u pojedinim trenucima trke nervirao pošto nije imao dobru vezu sa svojim boksom.

"Pokušavao sam da razgovaram sa njima u odredjenim trenucima. Komunikacija je izuzetno teška kada pokušavaš da stigneš Sebastijana koji je ispred tebe 25 sekundi, da dobro znaš šta da radiš a da ne ubiješ svoje gume kako bi mogao da ga sustigneš na kraju. Frustrirajuće je kada ne dobijaš povratnu informaciju", naveo je Hamilton.

Naredna trka u šampionatu vozi se 15. aprila za Veliku nagradu Kine.

(Beta, Foto: Reuters)

Kurir

Autor: Kurir