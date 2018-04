(VIDEO) KOJA BARABA! Španac izbacio Rosija sa staze: Markez je uništio naš sport, plašim ga se!

Tokom borbe za šestu poziciju, Markez je izveo agresivan napad u Krivini 13, nateravši Rosija da izađe sa staze, nakon čega je Italijan pao.

"Uništio je naš sport. Nikad nema nimalo poštovanja za svoje protivnike. Kada vozite 300 km/h morate da poštujete rivale, ovako nema smisla. Svakome može da se dogodi da napravi grešku na kočenju i da dođe do kontakta, to je trkanje, ali on je od petka imao incidente sa Vinjalesom, Doviciozom, sa mnom. Tokom trke je namerno uleteo u četvoricu vozača. To nije greška jer postavlja nogu između motora jer zna da neće pasti. Plašim se kada sam na stazi sa Markezom, kada vidim njegovo ime na tabli uplašen sam jer znam da će krenuti na mene", rekao je Rosi.

Vozač Honde je kroz cilj prošao kao peti, ali je kažnjen sa 30 sekundi zbog "neodgovornje vožnje", pa je na kraju trku završio kao 18, ispred Rosija.

"Kao tim ne možemo da prihvatimo ovakve poteze Markeza. Ono što je uradio dva puta na trci je neprihvatljivo. Prvo sa Alešom Espargarom, a onda sa Valentonom, koji je mogao da se povredi. Jasno smo istakli svoje mišljenje čelnicima trke, i Rosi je bio direktan. Moraju da odluče da li mogu nešto da urade dodatno, jer je već kažnjen sa 30 sekundi. Valentino mi je rekao da je Markes veoma opasan i da se plaši da vozi blizu njega na stazi. To mora biti rešeno u budućnosti, ne samo zbog nas, nego zbog celog Moto GP", rekao je direktor Jamahinog Moto GP tima Lin Džarvis.

Markez je posle trke krenuo do Jamahinog boksa, verovatno da se izvini Rosiju, ali mu nije dozvolio pristup Rosijev najbliži saradnik Učio Saluči.

"Nisam zainteresovan za razgovor sa Hondom ili Markesom. Pokšao je da uđe u naš boks, ali nije bio trenutak za to", dodao je Džarvis.

