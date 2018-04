SVETSKO PRVENSTVO U TILBURGU: Hokejaška reprezentacija Srbije počela pripreme za planetarno takmičenje

Hokejaška reprezentacija Srbije počela je pripreme za Svetsko prvenstvo Druge divizije A grupa koje će se od 23. do 29. aprila održati u holandskom gradu Tilburgu.

Osim selekcije domaćina, protivnici našoj reprezentaciji za plasman u A diviziju biće još Australija, Kina, Belgija i Island, a prvi rival biće nam Kinezi.



Naši najbolji hokejaši odradili su prvi trening u ledenoj hali Pionir, a novi selektor, Kanađanin Dejvid Urkuhart, prilično je bio uzbuđen zbog dolaska u Srbiju:



- Sjajno se osećam. Drago mi je da sam u Beogradu, svi su me divno dočekali. Kada sam krenuo iz Montreala temperatura je bila -6 stepeni, a ovde me je dočekalo sunce i divno vreme, pa slobodno mogu reći da je ovo sjajan početak - uz osmeh je počeo priču Urkuhart i potom dodao:

foto: Ivica Veselinov



- Ono što je važnije je da sam veoma srećan što sam dobio priliku da radim sa reprezentacijom Srbije i vrlo sam uzbuđen zbog izazova koji nas očekuju. Održali smo već jedan sastanak i igračima sam objasnio koje će biti ključne stvari u našem radu tokom priprema. Naš prvi zadatak je da svakim danom budemo sve bolji, da napredujemo pojedinačno i kao tim. Takođe, radna etika je nešto na čemu ću insistirati, jer to je ono čemu svi mogu da doprinesu bez obzira na njihovu tehničku obučenost. Treća stvar do koje mi je jako stalo je da svi budu srećni ovde, da uživaju u tome što su u mogućnosti da predstavljaju Srbiju na jednom velikom takmičenju, jer to je zaista privilegija - objasnio je Urkuhart.

foto: Ivica Veselinov



Poziv da preuzme funkciju selektora reprezentacije Srbije ga je prilično iznenadio:



- Zaista to nisam očekivao, ali rado sam se odazvao. Pre 10 godina sam bio ovde kao igrač sa mojim Univerzitetom MekGil. Igrali smo utakmice u Beogradu i Novom Sadu, a Marko Kovačević koji je sada uključen u rad saveza, je bio moj sigrač u to vreme. Zato mogu reći da nisam potpuni neznanac kada je srpski hokej u pitanju - zaključio je Urkuhart.



Jedan od iskusnijih igrača našoj reprezentaciji je hokejaš Milana Stefan Ilić:



- Ima dosta povratnika u reprezentaciju i ja sam među njima. Dosta je promenjen sastav u odnosu na period kada sam ja poslednji put bio u nacionalnom timu. Imamo i novi stručni štab, a najvažnije je da smo svi spremni da pružimo maksimum i učinimo sve da se na pravi način pripremimo za početak šampionata. U prvih par dana na treninzima će biti dosta klizačkih vežbi, najavljen sistem kojim će se trenirati. Imaćeno dve prijateljske utakmice sa Hrvatskom, 12. aprila u Beoradu i 17. aprila u Zagrebu, tako da ćemo posle tih kontrolnih mečeva imati mnogo jasniju sliku.

foto: Ivica Veselinov



O ambicijama na predstojećem Svetskom prvenstvu Ilić je rekao:



- Opsatanak je za nas najvažniji u ovom trenutku, sve preko toga što budemo uradii smatraćemo uspehom. Holandija je po mom mišljenju najbolja ekipa, njima prepuštamo ulogu favorita - zaključio je Ilić.



Na spisku selektora Dejvida Urkuharta su sledeći igrači: Ivan Anić, Miloš Babić, Ivan Belić, Uroš Bjelogrlić, Stefan Bošković, Marko Brkušanin, Viktor Cengeri, Dominik Crnogorac, Sergej Ćurčić, Mirko Đumić, Marko Dragović, Mark Andre Furnier, Ivan Glavonjić, Dušan Grković, Stefan Ilić, Dušan Janković, Nikola Jerković, Viktor Kaštel, Nikola Kerezović, Aleksa Luković, Mirko Marković, Jug Mitić, Petar Novaković, Uglješa Novaković, Filip Pajević, Siniša Pajić, Pavle PodunavacRelja Radisavljević, Arsenije Ranković, Robert Sabadoš, Marko Sretović, Srđan Subotić, Ivan Tumbas, Bojan Vasić, Nemanja Vučurević, Luka Vukićević, Andrej Zvick.

kurir.rs / kurir sport

foto: Ivica Veselinov

Kurir

Autor: Kurir