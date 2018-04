SVE JE SPREMNO: U subotu 31. Beogradski maraton

Darko Glavaš, v. d. sekretara Sekretarijata za poslove odbrane, vanrednih situacija, komunikacije i koordinaciju odnosa sa građanima, rekao je da je ceo komunalni sistem glavnog grada posvećen pripremama grada za 31. Beogradski maraton:

– Drugi put trčaće se na novoj atraktivnijoj stazi, trkači će četiri puta prelaziti reku Savu i mi ćemo učiniti sve da se Beograd pokaže na novi, još lepši način. Uz to trudićemo se da maraton u subotu ne utiče mnogo na život Beograđana u negativnom smislu a da im , s druge strane, donese mnogo benefita.

Nina Jandrić, v. d. sekretara Sekretarijata za komunalne i stambene poslove istakla je da su radnici čistoće, vodovoda i zelenila odavno na trasi i da će grad kao i uvek na dan Beogradskog maratona biti lep i čist.

foto: Beogradski maraton

Aleksandra Rakić iz Sekretarijata za saobraćaj istakla je da će u subotu 21. aprila trasa maratona, kao i prilazi trasi, biti zatvoreni za saobraćaj od 9 do 16 časova, ali da će se i tokom trke u skladu s dinamikom kretanja učesnika na pojedinim delovima propuštati vozila.

Milan Janković, pomoćnik sekretara za javni prevoz, podsetio je da će režim saobraćaja biti isti kao prošle godine, kada se prvi put trčalo novom trasom, i naglasio:

– Najviše problema imaće stanovnici Zemuna i Novog Beograda kojima će najznačajnija komunikacija biti autoput, kojim će se u subotu kretati i autobusi javnog gradskog prevoza.

Svi oni uputili su apel Beograđanima da u subotu koriste javni gradski prevoz, a ne lična vozila.

Nedeljko Munjas, zamenik načelnika Uprave saobraćajne policije Beograda dodao je još dva apela:

– Apelujem na sugrađane da uklone vozila sa trase maratona, jer ćemo u protivnom mi morati to da učinimo. Takođe apelujem i da svi učesnici u saobraćaju postupaju po direktivama sobraćajne policije i pripadnika fizičko tehničkog obezbeđenja, jer u tom slučaju neće biti problema.

Sve informacije važne Beograđanima i gostima glavnog grada moći će da se nađu na internet stranicama nadležnih sekretarijata i javnih preduzeća.

Ispred Hitne pomoći, dr Sergej Pantić obavestio je sve prisutne da će kao i svih prethodnih 30 godina ona spremna da vodi brigu o učesnicima:

– Hitna pomoć će na stazi imati 16 mobilnih ekipa, 11 lekarskih i pet transportnih, a uz to spremni da pruže pomoć učesnicima biće i 15 stacioniranih ekipa u domovima zdravlja.

foto: Beogradski maraton

Nedeljko Todorović, metereolog i iskusni maratonac, najavio je lepo vreme za subotu – odlično za učesnike Trke zadovoljstva, vrlo dobro za polumaratonce, a pretoplo za maratonce, pogotovo one sporije, jer će se temperature kretati od 15 stepeni na startu, do maksimalne od 22 do čak 23 stepena.

Jelena Radivojević iz Sportskog saveza osoba sa invaliditetom Beograda, istakla je masovno učešće na 31. Beogradskom maratonu, ali ne samo u Trci zadovoljstva već i u polumaratonu:

– Sa zadovoljstvom mogu da najavim da ćemo u polumaratonu imati više od 80 učesnika. Sportski savez osoba sa invaliditetom Beograda u saradnji sa Poverenikom za ravnopravnost građana, koji organizuje nastup pod sloganom “Ravnopravno do cilja” ovog puta imao je i pomoć “Tima za izazove” iz Kragujevca, tako da ćemo imati i dosta učesnika iz ostalih gradova Srbije, da ćemo prvi put imati takmičara u pravim trkačkim kolicima, da će Slobodan Jotić, pošto je prvo pretrčao polumaraton, pa maraton iako boluje od multiple skleroze, ovog puta pretrčati polumaraton gurajući u kolicima jednu građanku koja je takođe obolela od multiple skleroze i na žalost ne može da trči…

Direktor Beogradskog maratona Dejan Nikolić izrazio je zahvalnost gradskoj upravi i svim sekretarijatima i komunalnim preduzećima koji učestvuju u pripremi 31. izdanja Beogradskog maratona i podsetio je da je na današnji dan, 17. aprila 1999. održan 12. Beogradski Štark maraton pod sloganom „Stop bombama – trči svete“.

– Zbog bombardovanja prekinuli smo pripreme za maraton, ali ubrzo počeli su da nam stižu zahtevi iz zemlje i inostranstva da održimo maraton i mi smo to učinili. Zbog opravdanih okolnosti imali smo samo grupu maratonaca koja je pretrčala maratonsku stazu u zadatom ritmu, a svi ostali – oko 30.000 – trčali su u Trci zadovoljstva iako je padala jaka kiša. Međutim, kada su poslednji trkači stizali na cilj, kiša je stala, izašlo je sunce i nad Beogradom su se pojavile dve duge – rekao je Nikolić, najavljujući da očekuje da će u subotu 21. aprila na 31. Beogradskom maratonu biti nadmašen prošlogodišnji rekord od 7.000 maratonaca i polumaratonaca iz 70 zemalja.

(Beogradski maraton)

Kurir

Autor: Kurir