MLADE NIŠLIJKE OSTVARILE VELIKI USPEH U SLOVENIJI: Brdo medalja u brzom klizanju

Sofija je odbranila bronzu osvojenu prošle godine ali i osvojila zlatni pehar kao ukupni pobednik ovog takmičenja za sezonu 2017. – 2018. godina, Petra Marković je u svojoj zaradila zlatnu medalju dok se Ena Žikić plasirala na sedmo mesto što je takodje veliki uspeh uzimajući u obzir da je u njenoj kategoriji bilo i najviše takmičarki.

Ono što uspeh malih Nišlijki čini još veličanstvenijim je što ove devojčice nemaju uslove da treniraju u svom gradu pa svake nedelje odlaze u Beograd gde imaju termin od 22 do 24 i sutra ujutro od šest do osam, jer za njih jedino tada ima mesta.

foto: Privatna arhiva

Sofijin otac Petar Rodić ističe da malim klizačicama ništa nije teško, pa ni

da treniraju u ovako tesnim terminama jer obožavaju ovaj sport.

''Uspeh koje su postigle u Sloveniji dokazuje koliko ljubavi imaju za brzo

klizanje. Takmičile su se devojčice iz Madjarske, Češke, Slovačke,

Bosne i Hercegovine, Slovenije, Hrvatske, Srbije, Bugarske, Austrije i

Nemačke, bilo je preko 160 takmičara, a one su uspele da osvoje

priznanja. Sofija je uspela da odbrani prošlogodišnje priznanje a s

obzirom na to da je tokom poslednje sezone osvojila zlato u Sarajevu i

četvrta mesta u Beogradu i Zagrebu to je bilo dovoljno da osvoji zlatni

pehar. Svoj uspeh dokazala je i time što je učestvovala u štafeti sa

devojčicama od šesnaest godina i osvojila četvrto mesto, ''priča ponosni

otac.

foto: Privatna arhiva

Kaže da bi deci bilo mnogo lakše kada bi imali adekvatne uslove za

treniranje u Nišu.

Poslednja dva meseca imaju pomoćne treninge na našem klizalištu jer

im je Sportski centar „Čair“ dao besplatne karte na čemu smo im mnogo

zahvalni. Imamo informaciju da će sledeće godine biti unapredjeni uslovi

na tom klizalištu jer su redovni treninzi neophodni za vrhunske rezultate.

Druga deca treniraju i po pet puta nedeljno po tri sata a one moraju u

Beograd da bi vežbale – objašnjava Perić. Dodaje da veliku zahvalnost

duguje Miodragu Popoviću, treneru „Intro Lajna“.

'' S obzirom na uslove u kojima su radile, on je uspeo iz naše dece da

izvuče maksimum i na tome smo mu mnogo zahvalni,'' zaključuje Rodić.

Kurir sport

Foto: Privatna arhiva

Kurir

Autor: Kurir