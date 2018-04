(VIDEO) NEZAPAMĆEN SKANDAL! NAJVEĆA NEPRAVDA U ISTORIJI MMA: Bosanski borac uništio protivnika, a onda je usledilo veliko razočaranje!

Naime, u Beču je nedavno održana priredba na kojoj se Ahmed borio protiv Hasana Hamzatova, borca iz kluba koji je bio organizator događaja.

Vila je doživeo veliku nepravdu. On je pobedio, ali se nakon borbe odluka promenila, samo zato što je organizator odlučio da njegov borac ne sme izgubiti na "domaćem terenu".

"Pobedio sam u borbi, ali organizator kaže da pobeda ne važi. Borio sam se protiv čečenskog borca Hasana Hamzatova, koji je bio namazan vazelinom. Nakon što sam mu napravio polugu na ruci, vrištao je od bolova, ali sudije to nisu računale kao verbalnu predaju, iako su rekli da se upravo to dogodilo. Borba se nastavila, da bi ubrzo bila zaustavljena jer je on krvario. U nastavku sam mu napravio giljotinu, noge su mu pale i sudija je prekinuo borbu. Tada je organizator, koji je ujedno i njegov trener, ušao u kavez i rekao da borba nije gotova. I to je to. Sudija je ostao pri svojoj odluci pa zbog toga i ja ovo slavim kao pobedu. Međutim, u njihovim očima se borba nije ni dogodila. Naučio sam lekciju, treba izbegavati lažne organizacije po svaku cenu", napisao je Vila na svom Fejsbuk profilu.

