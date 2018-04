(KURIR TV) BATALIO FUDBAL, PA BIJE ZA MEDALJU: Unuk Nenada Bjekovića brutalnim nokautom publiku bacio u trans! Hala zanemela!

Glavni lik današnje priče je Stefan Milojević, sin bivšeg fudbalera Partizana i Crvene zvezde Gorana Milojevića, bratanac trenera crveno-belih Vladana Milojevića i unuk legende našeg fudbala i potpredsednika Fudbalskog saveza Srbije Nenada Bjekovića.

Svoju sportsku priču počeo je u Teleoptiku i BSK u Srbiji, igrao u Škotskoj i kao kapiten odveo Morton iz treće u drugu englesku ligu. Usledio je odlazak u Slovačku, gde je 2015. godine završio karijeru. Fudbalsku, ali ne i sportsku.

- Nekako sam se zasitio fudbala, ali sam hteo da ostanem u formi. Išao sam u teretanu i, tako da kažem, slučajno naleteo na borilačke veštine i počeo da treniram. Probao i video da mi dobro ide - kaže Stefan za Kurir nekoliko dana nakon borbe u MMA.

U Majorki je izašao na megdan Ksavijeru Rigou iz Barselone i, narodski rečeno, pretukao ga na mrtvo ime. Dominirao je od prvog trenutka, a onda kolenom poslao rivala u „carstvo snova“.

- Odradio sam jedan K1 meč, a ovo mi je bio prvi u MMA. Maltene sam pregazio rivala. Nuđene su mi amaterske borbe, ali sam odlučio da odmah probam sa profesionalnim. Posle ovakve premijere imam mnogo ponuda, a najverovatnije ću sledeći meč odraditi u junu.

Pauzu će napraviti zbog poslovnih obaveza jer na Majorki upravo počinje turistička sezona, a Stefan je tada najviše posvećen poslu obezbeđenja u tri objekta, koja uglavnom posećuju gosti iz Britanije.

- Imaću manje vremena za trening, ali ću sigurno i dalje održavati formu.

Ekipa Kurira

foto: Printskrin

Porodici se ne sviđa

MAMA NE MOŽE DA ME GLEDA U RINGU

Stefan Milojević otkrio nam je da ima bezrezervnu podršku svojih najbližih, ali i da veoma dobro razume to što im se sport koji je izabrao ne sviđa.

- Imam podršku od svih, iako im nije drago. Razumem to, ima mnogo krvi, nije lako gledati, ali to sam izabrao i moji to poštuju. Mama nije bila na prvom meču jer ne može zbog nerviranja, a tata je došao iz Beograda da me gleda - kaže nam Stefan i najavljuje da će se uskoro čuti i sa dedom kako bi razmenili čestitke.

- Nismo se čuli posle borbe, ali ću ga nazvati ovih dana da mu čestitam na novoj funkciji na koju je izabran!