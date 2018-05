VUČIĆ SA DŽUDISTIMA I RVAČIMA: Mnogo nam znači svaka medalja

Kod Vučića na prijemu u zgradi Generalnog sekretarijata na Andrićevom vencu bili su vicešampioni Evrope Nemanja Majdov (džudo), Viktor Nemeš i Mihail Kadžaja (rvanje), kao i bronzana Milica Nikolić (džudo), zajedno sa saigračima i trenerima iz reprezentacije, uz prisustvo ministra omladine i sporta Vanje Udovičića.

Predsednik Vučić zahvalio se sportistima, posebno "četvorci" koja je osvojila medalje, na tome što su obradovali građane Srbije.

Vi uvek obradujete Srbiju i naš narod. Veliko hvala što u svakom trenutku, na svaki način branite na najbolji način boje naše zemlje. Veoma smo ponosni na vas, rekao je Vučić.

On je ukazao da Srbiji mnogo znači svaka medalja i dodao da želi još više sportista da vidi u našoj zemlji.

Kazao je da je srećan što će uskoro u Beogradu da se odrzi Fajnal for u košarci, i izrazio uvrenje da ćemo biti dobri domaćini.

Takođe je izrazio uverenje da će sportisti, koje je primio, na Olimpijskim igrama obradovati našu zemlju novim medaljama.

Za prošle Olimpijske igre rekao sam da ćemo osvojiti osam medalja. Kad na početku nije bilo medalja, mnogi su govorili da pričam gluposti i da sam izmalerisao. U sportu je uvek potrebno i malo sreće, a naši strelci nisu doneli očekivane medalje. Sada očekujem mnogo od njih, ali i iz borilačkih veština, objasnio je on.

Ukazao je da su Hrvati osvojili medalje u pucanju na glinene golubove na Olimpijskim igrama u Riju, i pozvao Udovičića da napravi tim od bivših policajaca i vojnika, kako bi naša zemlja uzela medalju u Tokiju 2020, gde, iunače, očekuje 12 medalje i više.

Takođe je ukazao da je krenuo rad na izgradnji trening centra za rvače u Košutnjaku, dodajući da to nije veliko ulaganje, ali vazno za njih.

Vučić je rekao da očekuje da će građevinska dozvola biti izdata početkom iduće nedelje, i pozvao rvače i sportiste iz borilačkih veština da kažu šta im još treba, jer su to sportivi koji uvek donose medalje.

Od Majdova predsednik Vučić na poklon je dobio kimono sa njegovim prezimoenom, a od Nemeša dres reprezentacije, a on im je uzvratio plaketama.

Mihajlu Kadžaju, Gruzinu koji nastupa pod zastavom Srbije, Vučić je poručio da Srbija voli gruzinski narod, podvukavši da smo braća i prijatelji i da se nada da je u Sbriji našao svoju novu kuću.

Na EP u Tel Avivu Majdov je osvojio srebrnu medalju u kategoriji do 90 kilograma, a Milica Nikolić bronzu u kategoriji do 48 kilograma, dok su Nemeš i Kadžaja došli do srebra u Kaspijsku u kategorijama do 77, odnosno 97 kg.

