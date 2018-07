DEJAN SAVIĆ DAN POSLE ZLATA: Možda smo prepotentni, ali ovo nije slučajno

Turnir se završio onako kako smo zamišljali. Imali smo mnogo problema sa umorom, ali su igrači izašli iznad sebe, pokazali karakter, motiv i jedinstvo u najtežim momentima. Sve ono što su pokazuju više od decenije. Ovo nije slučajno, iako nekima izgleda prepotentno", rekao je Savić na konferenciji za medije na aerodromu Nikola Tesla po dolasku iz Barselone.

On dodaje da srpski vaterpolisti zaslužuju svaku zlatnu medalju za posvećenost i odnos prema državnom grbu.

"Kao selektor se ponosim se njima, ovi momci se bore protiv svake logike. Postoji teorija da se šampion rađa, a kroz trening shvata mane i vrline. On je u stanju stresa i kad je teško on pokazuje kakav je i kako pod pritiskom deluje", kaže on.

