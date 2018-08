11TRI BEOGRAD: Triatlon spektakl na Adi Ciganliji (VIDEO)

Kako će se 23. septembra organizovati po drugi put veliko triatlon takmičenje 11Tri Belgrade na Adi Ciganliji, upravo će tamo biti mesto okupljanja uspešnih triatlonaca i svih onih koji to žele da postanu.

Triatlon klub 11TRI koji je osnovan u saradnji sa Triatlon savezom Beograda će raditi na unapredjivanju ovog sporta, ne bi li se omogućili savremeni uslovi za treninge. Organizatori najavljuju da će od 1. oktobra kada se planira početak rada, članovi mogli da očekuju uslove dostojne elitnih klubova, poput profesionalnoh trenera za sva tri sporta, koji će sa članovima raditi individualne treninge. Sam klub će posedovati najmodernije trenažere za bicikle i trake za trčanje za zimski period. Savremeni i komforni uslovi će biti na raspolaganju sportistima na više od 150 m2.

U 11 Tri Triatlon klubu će se izmedju ostalog razradjivati taktike treninga, koje su prilagodjene svakom pojedincu, a kako bi se što bolje spremili za takmičenje i naredne godine. Oni koji smatraju da su spremni, svoj prvi test mogu imati na Adi Ciganliji na trci koja je prošle godine privukla veliko interesovanje i takmičara, ali i publike. Interesantno je to što trka može biti i individualna, ali i u timovima, koji će podeliti svoje duznosti i što brže isplivati 1,9 km, voziti bicikl 90 km i istrčati 21 km, na ravnoj stazi od Ade Ciganlije do Beograda na vodi. Podsećamo, prijave su otvorene do 15. Septembra, nedelju dana pred samu trku.

(Kurir.rs/Kurir sport, Foto: triathlon.rs)

Kurir

Autor: Kurir