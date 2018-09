NEZAUSTAVLJIV: Vesnić u Brnu obezbedio petu titulu svetskog prvaka CEZ

Zbog udesa pet GT automobila odmah posle starta trka je prekinuta i na novom startu skraćena na 22 minuta.

„Svaka trka je sama po sebi neizvesna,jer ne odlučujete o ishodu trke samo vi već i vaše kolege,što se i ovaj put desilo.U prvoj krivini desio se veći,ozbiljan udes i na sreću uspeo sam da se provučem .U nastavku posle restarta rutinski sam izvezao trku,vodeći računa o autu.Ovo je moja peta CEZ titula,zadovoljan sam ,idemo dalje.Imamo velike planove za iduću godinu“, kaže Vesnić za Tanjug.

On ističe da ga posebno raduje i to što je njegov timski kolega akub Višomirski zauzeo drugo mesto i tako obezbedio dvostruki trijumf ekipe ASK Vesnić.

Druga trka završne CEZ runde u Brnu vozi se sutra od 13 časova.

