VELIKA ČAST ZA NAŠU ZEMLJU: Srbija domaćin EP za odbojkašice 2021. godine! (FOTO)

Predsednik Evropske odbojkaške federacija (CEV) i prvi čovek leksandar Boričić i prvi čovek Odbojkaškog saveza Srbije Zoran Gajić, u prisustvu ministra omladine i sporta Vanje Udovičića, potpisali su ugovore u Palati Srbija o organizaciji kontinentalnog takmičenja.

Srbija će dobiti jednu od grupa, isto kao i Bugarska, Rumunija i još jedna zemlja koja će naknadno da bude odlučena, a u Srbiji će biti odigrana i polufinala, meč za treće mesto i finale.

Odbojkašice Srbije su aktuelne evropske i svetske šampionnke, kao i olimpijske viceprvakinje, a naredno EP biće sledeće godine u Poljskoj, Slovačkoj, Turskoj i Mađarskoj.

Boričić se zahvalio Vladi Srbije i ministru Udovičiću za pomoć u dobijaju domaćinstva.



"Godinama imamo sjajnu saradnju, a čestitao bih i Gajiću na velikim uspesima. Posebno što je ženska reprezentacija evropski i svetski prvak, a muška četvrta na svetu. Kada se uzme veličina Srbije pored najveći zemalja onda je još veći uspeh", rekao je Boričić u Palati Srbija.

Kako je naglasio, Evropsko prvenstvo 2021. biće od velikog značaja jer se ukidaju kvalifikacije i ono će biti izlaz za šampionat sveta. Predsednik OS S Zoran Gajić ističe da je veoma srećan zbog potpisavanja ugovora.



"Hvala ministru Udovičiću, vidi se da je bio uspešam sportista i sada veliki rukovodilac, naravno i Vladi i predsednik Srbije koji su stali iza nas. Prvenstvo u Srbiji biće prava interakcija navijača i ekipe, verujem da će pomoći razvoju odbojke i Srbije", poručio je on.

Gajić je izrazio nadu da će baš do tada biti izgradjen nacionalni odbojkaški centar.

Ministar omladine i sporta Vanja Udovičić dodao je da mu je drago što će Srbija ugostiti najbolje selekcije iz Evrope u ženskoj odbojci.



"Znam koliko je to značajno za svakog sportistu, da se bori za medalju na svom terenu i pred svojim narodom. Siguran sam da će biti najbolje organizovano EP do sada. To smo pokazali i u ostalim sportovima, a sada je prava prilika da se pokažemo kao sjajani domaćini", zaključio je Udovičić.

