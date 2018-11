FINALNI GRAN PRI: Milici Mandić izmakla medalja! Povređena izgubila borbu za bronzu

Na finalni Gran pri otputovale su i Ana Tepavac (+67kg) i Vanja Stanković (-49kg). Tepavac je poražena u prvom kolu baš od Milice (plasman na olimpijskoj listi je uticao da se predstavnice Srbije sretnu na startu), dok je Vanja izgubila od Ukrajinke Romoldanove.

"I ove godine kao i prošle, Milica Mandić je došla do polufinala. Nažalost, ostala je na četvrtoj poziciji, imala je odlično izdanje prvog dana, dva odlična meča ali i povredu šake. Sledeći dan, kada su finala i borbe za bronzanu medalju, povreda je već počela da smeta ali nije bila jedini razlog za poraz u polufinalu.

Iako je ostao žal za medaljom treba biti realan i videti jednu konstantnost ove godine i sjajne rezultate tokom cele sezone. Dve medalje sa Gran prija, polufinale na finalnom GP kao i mnogo medalja na G1 i G2 turnirima. Što se Vanje tiče sigurno da je mogla bolje, još uvek se bori sama sa sobom i siguran sam da ći izaći iz ove krize. To nije retka pojava kada mlada takmičarka osvoji zlato na svetskom prvenstvu. Jednostavno, ne snađe se svako u toj priči kao glavni favorit na svakom takmičenju. Pobediće ona i ovo i biće opet sve kako treba. Ana je imala za protivnicu Milicu u prvom kolu i ko god da je pobedio bio bi prolaz za Srbiju. Sada je na redu pauza i sumiranje svega učinjenog od Rija do sada", istakao je Dragan Jović.

Sledeća godina biće presudna za srpske reprezentativce, je će se odlučiti ko ide na Olimpijske igre u Tokijo 2020. godine, a ko će čekati 2024. i novu priliku. Pre svega, trebalo bi rešiti krucijalni problem, kao što je sala u kojoj treniraju srpske olimpijke.

"Takođe, treba ozbiljno početi sa radom sa mlađim selekcijama. Posle Tokija dolazi do jedne velike smene generacija, moramo da budemo spremni za to i nastavimo sa kontinuitetom osvajanja medalja sa svih velikih takmičenja. Od kada je zemlja Srbija postala samostalna država, tekvondo je sigurno jedan od najuspešnijih naših spotova. Mnogo toga moramo da uradimo do januara, a pre svega da nadjemo mesto za trening", napominje Jović, osnivač TK Galeb, matičnog kluba Milice Mandić i Tijane Bogdanović, zatne i srebrne sa OI.

"Ovo pričam o tekvondo klubu Galeb i svim našim reprezentativcima. Svi su postali gluvi na naš problem iako sam mnogo puta rekao da je urgentno. Bukvalno se svakodnevno borimo sa stanarima zgrade gde vežbamo za njihovo razumevanje koje nepostoji. Svakodnevno nas prijavljuju, inspekcije dolaze na nedeljnom nivou i to više ne može da se podnese. Trpe rezultati, a mi nemamo mnogo vremena", zaključio je Jović.

