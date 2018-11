DUPLA KRUNA MERCEDESA: Hamilton nahvalio Fetela i ispratio Alonsa u penziju

"Presrećan sam, hvala svima na podršci tokom cele godine. Bila mi je čast i privilegija da se trkam protiv Sebastijana. Poznajem ga još iz mlađih dana, iz Formule 3, on je vozač koji je uvek davao sve od sebe. Mnogo je pritiska i ne sudite sebi na osnovu svojih grešaka. Znam da će se sledeće godine vratiti jači", rekao je Hamilton posle trke.

Hamilton je pobedio u Abu Dabiju, u poslednjoj trci ovogodišnjeg šampionata. Ostvario je 73. pobedu u karijeri, a 11. u sezoni. On je ove sezone osvojio petu šampionsku titulu, a Mercedes je odbranio titulu u konkurenciji konstruktora.

U trci u Abu Dabiju od Formule 1 se oprostio dvostruki svetski prvak Fernando Alonso iz Meklarena.

"Fernando je prava legenda. Privilegovani smo jer smo se trkali zajedno sa njim. Tokom celog vikenda su me pitali da će mi nedostajati. Ne mislim da može da mi nedostaje neki drugi vozač, ali nedostajaće sportu i meni će nedostajati u ovom sportu", naveo je Hamilton.

Drugo mesto zauzeo je Fetel, koji je rekao da je Hamilton zasluženo osvojio titulu.

"On je šampion i zaslužio je da bude šampion. Ovo je bila teška godina. Pokušao sam dve do poslednjeg kruga, a on je kontrolisao trku. Više bih voleo da smo se tesno borili za pobedu. Pokušaćemo da im budemo konkurentni naredne godine. Svaka čast Fernandu, nedostajao nam je i nedostajaće nam", rekao je Fetel.

Vozač Red Bula Maks Verstapen zauzeo je treće mesto.

"Ovo nije bila laka trka, imao sam problema na startu, a imao sam i problema sa motorom. Ali, uspeo sam da se izvučem i pritisnem vodeće vozače. Imao sam dobar tempo, ali mi je bilo teško u poslednjih nekoliko krugova, pošto je ulje iz bolida Toro Roso iscurilo na moju kacigu i nisam mogao dobro da vidim", naveo je on.

Hamilton i Fetel su napravili "počasnu gardu" za Alonsa, a zatim su sva trojica napravili "krofne" na stazi.

"Bilo mi je zadovoljstvo što sam se trkao sa ovim šampionima. Osećam se privilegovano. Hvala svima u Fomuli 1. Uvek ću biti fan ovog sporta", rekao je dvostruki svetski prvak Alonso.

