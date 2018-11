SVE JE SPREMNO ZA BORBU VEKA! Habib najavio meč sa Mejvederom: To je ono što svi žele i što će se gledati!

Nurmagomedov, koji je nedavno nokautirao Konora Mekgregora i zadržao svetsku titulu u lakoj kategoriji, izjavio je kako svi jedva čekaju njegov okršaj sa Amerikancem i kako je to nešto što traži publika širom planete i kako on to veoma dobro oseća.

Mejveder se već borio sa Mekgregorom i dobio ga u bokserskom meču jednoglasnom odlukom sudija.

"Ako se u obzir uzmu počasti, novac i uslovi borbe, duel sa Mejvederom je mnogo interesantniji. Uvek je zanimljivije da gledaju kako pada šampion. Mnogi bi platili da gledaju prenos borbe sa Mejvederom. Neko će navijati za njega, a neko protiv. Naša borba bi bila veoma zanimljiva, bio bi to duel dvojice neporaženih. Nema mnogo njih koji mi daju šanse, čak ni u mom timu, ali to me motiviše", istakao je Nurmagomedov na pitanje da odluči između ovog i okršaja sa UFC borcem Tonijem Fergusonom.



Predsednik UFC Dejna Vajt više puta je poručio da neće pristati na boks meč, već na pravu MMA borbu u oktagonu, ali to nije previše realno.



Inače, Mejveder nikada nije izgubio u ringu!

Reuters/AP

