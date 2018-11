SIN LEGENDARNOG ŠUMAHERA PO PRVI PUT OTVORENO PRIČAO O OCU: Tata mi je idol, takmičim se zbog njega!

Ovom 19-godišnjaku, kome je san da jednog dana nastupi u Formuli 1, nedavno je napravio veliki korak ka svom cilju, jer je osvojio evropsku titulu u Formuli 3.

"Otac me je svojevremeno pitao da li želim da se bavim ovim sportom profesionalno, ili onako, čisto iz hobija. Naravno, odmah sam mu rekao da želim da budem profesionalac", rekao je Mik.

On ne krije da mu jako prija kada ga porede sa tatom.

"Uvek sam želeo da me porede sa najboljima, a moj otac je najbolji. On je moj idol i presrećan sam što me upoređuju baš sa njim. Mnogi svetski prvaci se upoređuju sa mojim ocem", ponosan je mladi vozač.

Podsetimo, prošlo je pet godina od stravične nesreće kada je na skijanju legendarni Šumaher doživeo tešku povredu glave. Informacije o njegovom zdravstvenom stanju se ne pojavljuju u javnosti, jer supruga Korina ne želi da se o tome išta zna.

Mladom Miku je jako teško zbog oca.

"Mik ne govori da je tužan zbog oca, ali nekad otkrije kako mu je jako teško. Poznajem ga dobro, tih je i miran dečko, ali je otvoren i rado sa svima popriča. O situaciji sa ocem ne priča često", otkrio je nedavno njihov porodični prijatelj Niklas Nielsen.

Kurir sport

Kurir

Autor: Kurir